“Es una final adelantada”: Figura de FAS no se guarda nada y espera con ansias el partido contra Alianza

Desde el campamento de los tigrillos ya piensan en el trascendental juego versus los paquidermos.

javier pineda

Por Javier Pineda

El volante brasileño Yan Maciel atraviesa un momento estelar con Club Deportivo FAS en el Apertura 2025 de El Salvador y asegura sentirse pleno en lo futbolístico y en lo personal. En entrevista con EL GRÁFICO, el mediocampista destacó la motivación del plantel y la ilusión que se respira entre la afición santaneca: “Estamos muy contentos por el arranque que hemos tenido, pero sabemos que todavía no hemos ganado nada. La gente nos está apoyando y eso nos motiva a seguir trabajando con todas las ganas”, expresó.

Maciel, quien ha sido clave en el funcionamiento del equipo, recordó su paso por Águila y Olimpia, asegurando que esas experiencias lo moldearon como jugador: “Hoy soy un futbolista más experimentado, que entiende mejor el juego. En Honduras tuve lesiones y no me salieron las cosas como esperaba, pero ahora en FAS me siento muy cómodo, me recibieron bien y estoy respondiendo dentro de la cancha”, comentó.

El brasileño ya tiene la mirada puesta en el próximo duelo frente a Alianza, uno de los más esperados del campeonato. Para Maciel, el choque es de alto voltaje: “Es una final adelantada, porque son dos equipos grandes que siempre pelean títulos. Es un partido que motiva mucho y queremos regalarle una alegría a nuestra gente”, subrayó.

Además, el mediocampista resaltó el nivel de sus compañeros y la química que han encontrado en el mediocampo. “Me he acoplado muy bien. Tenemos jugadores de calidad como Rafa, Bonilla, Medrano o Portillo, y eso hace que el equipo vuelva a jugar bonito, a generar fútbol y goles”, añadió.

La solidez colectiva del equipo tigrillo es, según Maciel, la base del buen arranque de temporada. El jugador insiste en que la unión dentro del vestuario y la confianza del cuerpo técnico están marcando la diferencia en este Apertura 2025.

Finalmente, el brasileño dejó claro cuál es el objetivo del grupo: “Desde que llegué les dije a mis compañeros que FAS no puede estar sufriendo ni peleando octavos lugares. Este club debe estar siempre arriba, luchando por el título. Esperamos mantenernos en la pelea y llegar a la gran final el 20 de diciembre”, sentenció con ambición.

