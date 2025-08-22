“Es una final adelantada”: Figura de FAS no se guarda nada y espera con ansias el partido contra Alianza

El volante brasileño Yan Maciel atraviesa un momento estelar con Club Deportivo FAS en el Apertura 2025 de El Salvador y asegura sentirse pleno en lo futbolístico y en lo personal. En entrevista con EL GRÁFICO, el mediocampista destacó la motivación del plantel y la ilusión que se respira entre la afición santaneca: “Estamos muy contentos por el arranque que hemos tenido, pero sabemos que todavía no hemos ganado nada. La gente nos está apoyando y eso nos motiva a seguir trabajando con todas las ganas”, expresó.

Maciel, quien ha sido clave en el funcionamiento del equipo, recordó su paso por Águila y Olimpia, asegurando que esas experiencias lo moldearon como jugador: “Hoy soy un futbolista más experimentado, que entiende mejor el juego. En Honduras tuve lesiones y no me salieron las cosas como esperaba, pero ahora en FAS me siento muy cómodo, me recibieron bien y estoy respondiendo dentro de la cancha”, comentó.

El brasileño ya tiene la mirada puesta en el próximo duelo frente a Alianza, uno de los más esperados del campeonato. Para Maciel, el choque es de alto voltaje: “Es una final adelantada, porque son dos equipos grandes que siempre pelean títulos. Es un partido que motiva mucho y queremos regalarle una alegría a nuestra gente”, subrayó.

Además, el mediocampista resaltó el nivel de sus compañeros y la química que han encontrado en el mediocampo. “Me he acoplado muy bien. Tenemos jugadores de calidad como Rafa, Bonilla, Medrano o Portillo, y eso hace que el equipo vuelva a jugar bonito, a generar fútbol y goles”, añadió.

La solidez colectiva del equipo tigrillo es, según Maciel, la base del buen arranque de temporada. El jugador insiste en que la unión dentro del vestuario y la confianza del cuerpo técnico están marcando la diferencia en este Apertura 2025.

Finalmente, el brasileño dejó claro cuál es el objetivo del grupo: “Desde que llegué les dije a mis compañeros que FAS no puede estar sufriendo ni peleando octavos lugares. Este club debe estar siempre arriba, luchando por el título. Esperamos mantenernos en la pelea y llegar a la gran final el 20 de diciembre”, sentenció con ambición.