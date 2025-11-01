Histórico: Brenda Cerén logra dato en México que muy pocos pueden presumir

La delantera salvadoreña Brenda Cerén cerró con orgullo una nueva etapa en su exitosa carrera en el fútbol mexicano. La atacante del Atlas Femenil disputó su partido número 100 con el club rojinegro durante el cierre de la Liga MX Femenil 2025, en el duelo ante Monterrey, donde además se hizo presente en el marcador. Aunque su equipo cayó ante las “Rayadas”, la salvadoreña volvió a demostrar su calidad y su peso dentro del plantel.

Cerén fue titular, como ya es costumbre, en el once inicial del Atlas, liderando el ataque con su habitual intensidad. A lo largo de los 90 minutos mostró garra, velocidad y olfato goleador, coronando su actuación con un gol que significó el último tanto de la temporada para su equipo. Sin embargo, el resultado adverso y otros marcadores en la jornada impidieron al conjunto tapatío clasificar a la liguilla, poniendo fin a su participación en el torneo.

Más allá del desenlace deportivo, el partido tuvo un significado especial para la salvadoreña, quien alcanzó el centenario de apariciones con Atlas Femenil, un logro que muy pocas jugadoras extranjeras han conseguido en la liga mexicana. Su constancia, profesionalismo y rendimiento la han convertido en una referente indiscutible del club y en una de las futbolistas más respetadas del campeonato.

Desde su llegada al fútbol mexicano, Brenda Cerén ha sido sinónimo de entrega y crecimiento. Su presencia en el ataque rojinegro ha sido determinante en múltiples campañas, consolidándola como una de las máximas exponentes del fútbol femenino salvadoreño a nivel internacional. En cada jornada, Cerén representa con orgullo a su país, dejando el nombre de El Salvador en lo más alto del balompié azteca.

La Liga MX Femenil también reconoce el impacto que ha tenido la atacante centroamericana, destacándola como uno de los baluartes extranjeros del certamen. Su récord de 100 partidos con la camiseta del Atlas no solo habla de longevidad, sino de consistencia y liderazgo, dos cualidades que han sido claves en su consolidación dentro del competitivo fútbol mexicano.

Aunque el Atlas Femenil no logró el objetivo de avanzar a la liguilla, la temporada cierra con un motivo de orgullo: los 100 encuentros oficiales de Brenda Cerén con la institución. Un logro que trasciende fronteras y que reafirma su lugar como la jugadora salvadoreña más destacada en el extranjero. Sin duda, su historia sigue inspirando a una nueva generación de futbolistas en El Salvador.