“Hará gestión”: Agustín Auzmendi impacta a todo Honduras con la decisión que tomó y Centroamérica está en alerta

El delantero argentino Agustín Auzmendi se podría convertir en nuevo “fichaje” de la Selección de Honduras ya que tiene la intención de adquirir la nacionalidad hondureña.

Así lo informó el periodista Óscar “El Chaco” Funes a través de sus redes sociales en las que detalló que Auzmendi tiene un fuerte arraigo con Honduras por su esposa e hija.

“Agustín Auzmendi planifica realizar los trámites para adquirir la nacionalidad hondureño. Ahora con su fuerte arraigo con nuestro país por su esposa e hija, el delantero hará gestión y espera obtener pronto el pasaporte catracho”, escribió Funes.

Trayectoria de Auzmendi

Agustín Auzmendi pasó por el fútbol de Honduras con destacadas participaciones en Olancho FC y Motagua. Luego fue fichado por Godoy Cruz y ahora cedido en el Gimnasia y Esgrima de la primera división de Argentina.

La cuota goleadora de Agustín Auzmendi provocó que su pedido a la Selección de Honduras fuera de la afición, pero en ese momento no cumplía con los requisitos para buscar la nacionalidad.

El portal Transfermarkt indica el valor actual en el mercado de Agustín Auzmendi es de 1.2 millones de euros.

Gol con Gimnasia y Esgrima

Auzmendi ya anotó su primer gol con la camisa de Gimnasia y Esgrima en el triunfo 3-1 sobre Aldosivi.

