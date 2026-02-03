Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Hará gestión”: Agustín Auzmendi impacta a todo Honduras con la decisión que tomó y Centroamérica está en alerta

Agustín Auzmendi milita actualmente en Gimnasia y Esgrima en Argentina y ya anotó su primer gol. Ahora define su futuro en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Agustín Auzmendi ya debutó y anotó con el Gimnasia y Esgrima en el triunfo ante Aldosivi.
Agustín Auzmendi ya debutó y anotó con el Gimnasia y Esgrima en el triunfo ante Aldosivi.

El delantero argentino Agustín Auzmendi se podría convertir en nuevo “fichaje” de la Selección de Honduras ya que tiene la intención de adquirir la nacionalidad hondureña.

Así lo informó el periodista Óscar “El Chaco” Funes a través de sus redes sociales en las que detalló que Auzmendi tiene un fuerte arraigo con Honduras por su esposa e hija.

Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club: ¿regresa a Honduras?

ver también

Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club: ¿regresa a Honduras?

“Agustín Auzmendi planifica realizar los trámites para adquirir la nacionalidad hondureño. Ahora con su fuerte arraigo con nuestro país por su esposa e hija, el delantero hará gestión y espera obtener pronto el pasaporte catracho”, escribió Funes.

Trayectoria de Auzmendi

Agustín Auzmendi pasó por el fútbol de Honduras con destacadas participaciones en Olancho FC y Motagua. Luego fue fichado por Godoy Cruz y ahora cedido en el Gimnasia y Esgrima de la primera división de Argentina.

“Impresionante”: DT del América menciona a jugadores de Olimpia que son de cuidado y el detalle que le sorprendió en Honduras

ver también

“Impresionante”: DT del América menciona a jugadores de Olimpia que son de cuidado y el detalle que le sorprendió en Honduras

La cuota goleadora de Agustín Auzmendi provocó que su pedido a la Selección de Honduras fuera de la afición, pero en ese momento no cumplía con los requisitos para buscar la nacionalidad.

El portal Transfermarkt indica el valor actual en el mercado de Agustín Auzmendi es de 1.2 millones de euros.

Publicidad

Gol con Gimnasia y Esgrima

Auzmendi ya anotó su primer gol con la camisa de Gimnasia y Esgrima en el triunfo 3-1 sobre Aldosivi.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club
Honduras

Alberth Elis define su futuro tras abandonar Portugal y suena para fichar por este club

“No aprendió”: revelan las razones que le costaron a Deybi Flores la salida de su club en Arabia Saudita
Honduras

“No aprendió”: revelan las razones que le costaron a Deybi Flores la salida de su club en Arabia Saudita

"Estaban arreglados": Desde Argentina revelan detalles del amistoso que Honduras rechazó
Honduras

"Estaban arreglados": Desde Argentina revelan detalles del amistoso que Honduras rechazó

Alajuelense recibe la notificación que golpea a Olimpia de cara a la Concachampions 2026
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense recibe la notificación que golpea a Olimpia de cara a la Concachampions 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo