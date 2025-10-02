“Fue bien raro”: Club de El Salvador toma polémica decisión que causa una denuncia pública

Hércules de la Primera División de El Salvador anunció la separación de los jugadores Kevin Román y Steven Cerna, así como de los miembros del cuerpo técnico Duván Echeverri (preparador físico) y Rodrigo Argueta (preparador de porteros). La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del club, donde se justificó la decisión bajo el argumento de una “reestructuración deportiva con el objetivo de alcanzar mejores resultados”.

Sin embargo, los protagonistas dieron su propia versión de lo sucedido en declaraciones a EL GRÁFICO. Tanto Echeverri como Argueta aseguraron que fueron notificados de su despido mediante un mensaje de Whatsapp enviado directamente por el presidente del club, Giancarlo Angelucci, lo cual generó sorpresa e incomodidad por la manera en que se manejó la situación.

Fue despedido por Whatsapp

“Solo el presidente, mediante un mensaje de Whatsapp, me comunicó que por los resultados me separaban. Más nada. Solo me duele que el DT Gabriel Álvarez no sabía nada, lo tomó por sorpresa”, explicó el preparador físico Duván Echeverri, quien lamentó que no existiera un espacio para dialogar sobre el rendimiento del plantel.

Por su parte, Rodrigo Argueta detalló que la notificación también le llegó a través de un mensaje, en el cual se le comunicó que su despido se debía al “bajo rendimiento de los guardametas”. “Ayer tipo 4:00 p.m. me notifica el presidente Giancarlo a través de un mensaje de Whatsapp que la Junta Directiva había tomado la decisión de que yo fuera despedido, sin mayor detalle”, expresó.

El preparador de porteros añadió que la situación fue “rara” e inesperada, ya que no se realizó ninguna reunión para revisar de manera profesional el desempeño de los guardametas en la temporada. “No tuvieron la gentileza o el profesionalismo de llamarnos a una reunión con ellos y expresar el avance de los porteros, la estadística, la proyección y todo eso”, señaló.

La decisión de la directiva del Hércules ha generado cuestionamientos, no solo por los nombres involucrados, sino también por la forma en la que se realizaron los despidos, dejando dudas sobre el manejo interno de la institución y su verdadero rumbo deportivo en el actual campeonato.