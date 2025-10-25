Lamentable: Denuncian agresiones de aficionados de Alianza contra seguidores de FAS

La jornada futbolística de este sábado en El Salvador se vio empañada por un grave incidente de violencia entre aficionados, luego de que un autobús que transportaba seguidores del FAS fuera atacado con piedras y objetos contundentes en el desvío de Opico, a la altura del Redondel Claudia Lars. Según testigos, los agresores vestían camisetas del Alianza FC, y el hecho fue captado en video, generando indignación en redes sociales.

ver también Polémica, agresiones, broncas, y expulsados: Hugo de todo en el partido de FAS vs. Alianza

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo los pasajeros del autobús se lanzan al suelo mientras los vidrios del vehículo son destruidos por los impactos. Algunos de los ocupantes gritan pidiendo ayuda, mientras los agresores continúan arrojando objetos desde la carretera. Al final del video, se aprecia cómo varias personas celebran el ataque mientras el autobús intenta avanzar con dirección a Santa Ana.

La aficionada María Valdez, quien grabó el video, narró a los medios que el ataque comenzó cuando el autobús se detuvo en una gasolinera para que varios pasajeros, entre ellos adultos mayores, pudieran usar el baño. “Al salir, había personas, aficionados de Alianza, que nos tiraron botellas. Al incorporarnos a la calle, nos bloquearon el paso con tres buses y comenzaron a atacarnos”, relató Valdez.

Tweet placeholder

De acuerdo con su testimonio, unas 15 personas resultaron con heridas leves, producto de golpes con envases, puñales y objetos cortopunzantes. El autobús que transportaba a los supuestos agresores fue identificado con los colores y símbolos del Alianza FC, y según los reportes, continuó su trayecto hacia el estadio sin detenerse, mientras los aficionados del FAS quedaron en el lugar recibiendo asistencia médica y brindando declaraciones a las autoridades.

Periodistas de GRUPO LPG localizaron posteriormente los buses involucrados, estacionados en las afueras del Estadio Quiteño, y confirmaron que coincidían con los vehículos captados en los videos difundidos en redes. Esta evidencia refuerza las sospechas de que los atacantes se desplazaban como parte de la barra organizada del equipo capitalino.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, fuentes policiales informaron que ya se levantaron las declaraciones de los afectados y que se abrió una investigación oficial para identificar a los responsables. También se constató la existencia de una publicación en redes sociales de la cuenta “Inadaptados 96”, que habría hecho referencia a posibles agresiones previas, aunque el contenido fue eliminado poco después. Las autoridades analizan este material como parte de las pesquisas, en un nuevo episodio que reaviva el debate sobre la violencia en el fútbol salvadoreño.