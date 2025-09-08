Este lunes, la Selección de El Salvador volverá a jugar por el Grupo A de las Eliminatorias Mundialistas. Luego de lo que fue la victoria ante Guatemala como visitante, recibirá a Surinam por la segunda jornada en el Estadio Cuscatlán, que viene de igualar sin goles frente a Panamá.

En la previa de un encuentro tan importante para La Selecta pensando en el Mundial 2026, uno de los más pedidos por la afición, como es Alex Roldán, mandó un mensaje en sus redes sociales que genera el lamento de los salvadoreños.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista que acaba de ser campeón de la Leagues Cup con el Seattle Sounders compartió una estadística que lo dejó en lo más alto de la competencia. Se consagró como el máximo asistidor de la edición 2025.

En total, cuatro fueron los pases de gol que aportó Alex Roldán en la Leagues Cup. Dos de estas las dio en la final contra Inter Miami que finalizó 3-0 y en la que también marcó un gol de penal. Participó directamente de todas las anotaciones de su equipo.

A este logro que le otorgó la Leagues Cup, también hay que recordar que Roldán fue elegido como el MVP del partido en la final que tuvo lugar en el Lumen Field, de Washington. En uno de los mejores momentos de su carrera, La Selecta no lo puede disfrutar.

¿Por qué Alex Roldán no juega para la Selección de El Salvador?

Por diferentes desencuentros con la Federación Salvadoreña de Fútbol, Alex Roldán tomó la decisión de renunciar. Uno de los grandes motivos de su alejamiento tuvo que ver con los premios, los cuales había prometido la Federación. También fue criticado por diferentes futbolistas cuscatlecos por no haber nacido en tierras salvadoreñas.

Según confesó Hugo Pérez, ex DT de La Selecta, se cansó de los malos tratos que tuvo la FESFUT. “En una reunión por premios, Zavaleta y Roldán se fueron indignados. Estaban maltratando a jugadores salvadoreños, ellos defendieron a sus compañeros y se fueron. Mientras tanto, los nacionales se quedaron negociando después de haber sido humillados“, reveló.