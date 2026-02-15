Desde España arremeten contra FAS luego de su victoria frente a Alianza

El clásico entre FAS y Alianza FC no solo encendió pasiones en El Salvador, sino que también tuvo eco internacional. La victoria santaneca por 3-1 en la jornada 7 del Clausura 2026 cruzó fronteras y provocó reacciones inesperadas, incluso en Europa.

El duelo fue, sin discusión, el partido de la fecha. La intensidad en el campo y el golpe de autoridad de los tigrillos sacudieron el campeonato nacional, reafirmando que este tipo de enfrentamientos trascienden más allá de los noventa minutos. Pero lo que pocos imaginaron fue que el impacto llegaría hasta España.

Allí, el creador de contenido Marc Guler, conocido tiktoker español, publicó un video reaccionando al primer gol de FAS, anotado por Nelson Bonilla. Su frustración fue evidente desde el primer instante, especialmente al ver cómo el cuadro asociado tomaba ventaja en el marcador.

“¿Cómo nos va a marcar FAS? Alianza, el más grande de El Salvador”, expresó Guler en su cuenta de TikTok, visiblemente molesto. El influencer incluso confesó que pensó en dejar de ver el partido debido a la hora. “Estoy aquí en España, es súper tarde, casi las cuatro de la mañana, y nos marca FAS. Mejor me voy a dormir”, comentó en tono de incredulidad.

La reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales, ampliando el alcance del clásico salvadoreño. No es común que un partido de la liga local genere este tipo de repercusión fuera del continente, lo que habla del crecimiento del interés internacional por el fútbol centroamericano.

Marc Guler es reconocido por reaccionar a encuentros de la Liga MX, selecciones latinoamericanas y compromisos del fútbol español, por lo que su comentario sobre el clásico añadió un matiz global al resultado. Así, la victoria de FAS no solo se celebró en Santa Ana, sino que también se convirtió en tendencia más allá del Atlántico.