“El que viene es un técnico mexicano”: El cambio inesperado que impacta a todo El Salvador

El Club Deportivo Águila vive horas de cambios profundos tras un carrusel de decisiones tomadas por su dirigencia en las últimas horas. El presidente Rigoberto Ortiz Ostorga confirmó que el próximo domingo llegará al país un técnico mexicano, avalado por Daniel Messina, para asumir la dirección técnica del equipo oriental. Al mismo tiempo, el estratega argentino ha sido nombrado como nuevo Director Deportivo.

La primera medida anunciada fue que, a petición del propio Messina, el encuentro del lunes ante Hércules por la jornada 14 será dirigido por el migueleño Sergio Muñoz, actual preparador de porteros del plantel. El argentino decidió apartarse de manera inmediata para no afectar el rendimiento del grupo. “Él considera que su presencia le hace daño al equipo y siente que muchos le están faltando al honor”, declaró Ortiz.

El dirigente aclaró que Daniel Messina no fue despedido, sino que presentó su decisión de dejar la dirección técnica debido a problemas personales y familiares. Sin embargo, se le ofreció un nuevo rol dentro de la institución: crear la cantera de Águila y estructurar un proyecto que potencie la formación de talentos. “Él ya me envió un plan y lo aprobamos de inmediato. Queremos hacer de Águila un verdadero equipo de formación”, agregó el presidente.

El nuevo técnico de Águila

En cuanto al nuevo entrenador, Ortiz adelantó que llegará con todo su cuerpo técnico completo —auxiliar y preparador físico incluidos—, descartando de una vez por todas el rumor de la llegada del argentino Héctor Vargas. “Eso es mentira, se habló de él en meses pasados, pero el que viene es un técnico mexicano reconocido en su país, con experiencia en primera división y en selecciones sub-20, con títulos en esas categorías”, explicó.

El presidente insistió en que la elección del nuevo estratega se dio con el aval de Messina, quien revisó los perfiles de los candidatos. “Daniel dijo: este es el adecuado. Y así fue. Él llega el domingo en la madrugada y el lunes ya estará en el estadio conmigo viendo al plantel ante Hércules”, afirmó Ortiz.

Con estos movimientos, el cuadro emplumado apuesta a encontrar estabilidad en la recta final del torneo y, al mismo tiempo, cimentar un proyecto a largo plazo con Messina en la dirección deportiva y un entrenador extranjero que llega con la misión de devolver protagonismo al histórico Águila.