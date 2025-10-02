No son muchos los jugadores costarricenses que pueden presumir de haber participado en dos mundiales. La Selección de Costa Rica disputó seis ediciones siendo la de Italia 1990 la primera, mientras se prepara para clasificar por séptima vez en 2026.

Alvaro Mesén: de estar en dos mundiales con La Sele a vender productos de limpieza

Uno de ellos es Alvaro Mesén, exportero de los Ticos que tiene en su historial una larga trayectoria. Hizo su estreno en La Sele en 1999 en un amistoso contra Eslovaquia. Desde entonces, vistió la camiseta tricolor en 39 oportunidades y estuvo en dos citas mundialistas.

El ex Liga Deportiva Alajuelense fue convocado para la Copa del Mundo Corea del Sur-Japón 2002 y Alemania 2006. A pesar de estar presente, fue suplente en ambas ediciones y no sumó minutos. Como jugador, fue campeón en una oportunidad en el Clausura 2009 en la histórica conquista del hoy Municipal Liberia, anteriormente conocido como Águilas Guanacastecas.

Publicidad

Publicidad

En 2010, Mesén puso fin a su carrera deportiva, año en el que se graduó de la carrera de Administración de Empresas, en la Universidad Internacional de las Américas. En 2012, fue secretario general de la Fedefútbol hasta 2013. Luego regresó en 2018 para formar parte del Comité Técnico.

ver también Salió campeón con Alajuelense, jugó un Mundial con Costa Rica y ahora pide el castigo que pocos se animan para Creichel Pérez

La dura enfermedad que superó Álvaro Mesén en más de una oportunidad

En 2022, debió atravesar uno de los peores momentos de su vida. Tuvo que ser operado del cerebro en dos ocasiones, luego de que los médicos le detectaran que tenía una masa en la zona cerebral. Cuando pudo superar este grave estado de salud, le perdió miedo a la muerte según confesó: “Esta experiencia me quitó la ansiedad de la muerte, antes le tenía miedo, ahora solo disfruto cada momento como el último”.

Publicidad

Emprender como un camino de independización

Álvaro Mesén con los productos de su empresa.

Publicidad

En la actualidad, Mesén tiene su propia empresa con la que vende productos de limpieza y que se llama Happy Value. Inició en 2019 junto a su esposa María Isabel Chaves y hoy se comercializa en las cadenas Pequeño Mundo y Automercado. Son productos de limpieza general y también específicos para ropa y suplementos deportivos.