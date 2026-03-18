Yamil Bukele anuncia el cambio con el que El Salvador se pondrá al mismo nivel que las mejores ligas del mundo

El fútbol salvadoreño da un paso importante hacia la modernización tecnológica con el anuncio realizado por Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, quien confirmó un acuerdo clave para implementar el sistema Football Video Support (FVS) en el país.

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La alianza fue alcanzada con la empresa Quality, una de las compañías avaladas por la FIFA, con el objetivo de que esta herramienta comience a operar a partir del Torneo Apertura 2026 en la Primera División, marcando un antes y un después en la forma de impartir justicia dentro del terreno de juego.

El FVS permitirá a los árbitros contar con apoyo en video en jugadas determinantes, lo que contribuirá a reducir errores arbitrales y mejorar la toma de decisiones en momentos clave de los partidos. Esta tecnología responde a una tendencia global que busca mayor transparencia y equidad en el fútbol moderno.

A diferencia del tradicional VAR, el Football Video Support es una versión más accesible y funcional, ya que no requiere una sala de video compleja ni un amplio equipo técnico. En este sistema, el árbitro principal podrá revisar directamente las acciones desde una pantalla ubicada a nivel de cancha, lo que agiliza el proceso y facilita su implementación en ligas con menor infraestructura.

Otro de los puntos clave será la capacitación de los árbitros salvadoreños, quienes deberán adaptarse al uso de esta nueva herramienta. La introducción del FVS no solo implica tecnología, sino también un proceso de formación y profesionalización del arbitraje, aspecto fundamental para elevar el nivel competitivo del campeonato.

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Con esta iniciativa, la FESFUT reafirma su compromiso de fortalecer el fútbol salvadoreño, apostando por la innovación y el desarrollo integral del deporte. En los próximos días se espera que la federación brinde más detalles sobre la ejecución del sistema, que ya ha comenzado a implementarse en otros países de la región, como parte de una nueva era en el arbitraje.