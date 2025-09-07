El Salvador vs. Surinam: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 continuarán con su tercera fase, ahora con la actividad de la segunda jornada, en la que uno de los partidos a seguir será el de la Selección de El Salvadorcontra Surinam.

Tanto los salvadoreños como los caribeños dieron batacazos en su debut. Hay que recordar que La Selecta fue a sacarle una victoria de oro a Guatemala en condición de visita, mientras que los caribeños empataron en su casa contra la gran candidate del Grupo A, Panamá.

¿A qué hora juega El Salvador vs. Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026?

El Salvador y Surinam jugarán mañana, lunes 8 de septiembre, a las 6:30 p.m. de Centroamérica (7:30 horario canalero), en el Estadio Cuscatlán.

¿Cómo ver El Salvador vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En suelo salvadoreño, el juego se podrá ver a través Canal 4 TCS, la televisora que cuenta con los derechos para los encuentros de la clasificatoria mundialista.

¿Cómo ver El Salvador vs. Surinam desde USA?

El partido El Salvador – Surinam se podrá ver en Estados Unidos suscribiéndose al servicio de streaming Fubo.

Además de esta opción, según el sito de Concacaf, el duelo estará disponible en CBSSN y Telemundo.

¿Cómo llega El Salvador?

El equipo cuscatleco dio la gran sorpresa en la primera jornada, luego de ganarle 1-0 a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso con un gol de Harold Osorio. Este resultado tiene a los de Hernán “Bolillo” Gómez en el primer lugar del Grupo A.

¿Cómo llega Surinam?

Los caribeños fueron otros que dejaron una buena impresión, luego del empate 0-0 en Paramaribo ante la gran favorita de la región, Panamá. Incluso, se trata de un marcador mentiroso porque tuvieron opciones para conseguir los tres puntos.