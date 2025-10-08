Pocos en El Salvador lo sabían: FIFA toma una decisión que impacta a Bukele en su camino a la presidencia de la FESFUT

El Salvador da a conocer la noticia que pocos sabían, con una decisión de la FIFA que bien podría impactar a Yamil Bukele en su camino hacia la presidencia de la FESFUT. Depende de sus movimientos, las cosas estarían a un paso de cambiar.

Según confirmó el periodista Fernando Palomo a través de su cuenta oficial de la plataforma X, la Federación Internacional puso a Rolando González como nuevo miembro de la Comisión de Fútbol Playa de la entidad madre del fútbol mundial.

González es, hasta este momento, quien preside la Comisión Normalizadora que se instaló en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esta misma llevaba consigo un plazo de vencimiento. Aunque debía cambiarse en septiembre, sigue en vigencia.

Al tener un nuevo cargo, la máxima autoridad del fútbol nacional deja el camino totalmente libre para que Bukele asuma como cabeza del Comité Ejecutivo en cuanto se lleven adelante las debidas elecciones. Esto es cuestión de tiempo.

El Salvador entero se sorprendió ante las declaraciones de Eriq Zavaleta, quien volvió a romper su silencio sepulcral para lanzar sus verdades. Lo hizo durante una charla con Hugo Pérez, quien supo ser su entrenador en tiempos pasados.

Durante la conversación, Zavaleta contó al detalle los motivos de su decisión de no regresar a La Selecta. Esto, pese a haber sido buscado en varias oportunidades para la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. No aceptó los llamados.

El defensor de LAFC aseguró que su decisión no se trató de un enojo personal o de desacuerdos, sino que necesita preparar su vuelta en las mejores condiciones posibles. Desde el plano físico y profesional, necesita poder dar el 100% de él.

“Me importa ganar y me importa la selección nacional, y quiero llegar en la mejor condición física posible. Este año solo jugué un partido. No puedo prepararme para ser el mejor jugador que pueda estar en la cancha para La Selecta mañana, en una semana o en dos semanas”, explicó.