“Sensación agridulce”: Michael Amir Murillo es contundente con su análisis del empate de Panamá vs Surinam

La Selección de Panamá no pudo pasar del empate frente a Surinam, en un duelo marcado por la gran actuación del portero visitante. Tras el encuentro, el defensor del Olympique de Marsella, Michael Amir Murillo, fue claro en señalar que jugar como local implica una obligación: ganar siempre.

El lateral panameño reconoció la dificultad del partido, en el que a pesar de las múltiples ocasiones generadas, el marcador no se movió a favor de los canaleros. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, esa sensación agridulce porque quedamos empate después de las ocasiones que creamos. El portero de ellos estuvo muy bien, al final un partido para los dos y todos los partidos en casa que es obligatorio ganar”, expresó Murillo.

El defensor también analizó el desempeño reciente del equipo, admitiendo que algunos compromisos han sido complicados, pero destacó la capacidad de Panamá para sacar adelante los resultados. “Los últimos partidos han sido un poco difíciles, pero los hemos ganado. Creo que esa superioridad en casa seguramente la demostraremos con inteligencia y personalidad, que es lo que tenemos nosotros”, afirmó.

Murillo no dudó en resaltar nuevamente la figura del arquero de Surinam, quien fue clave al detener varias oportunidades claras de gol y mantener su arco en cero. “Al final vieron que el portero de ellos también juega, sacó algunas ocasiones claras, balones al poste. Nosotros intentamos y tuvimos las ocasiones, pero no concretamos”, comentó el jugador canalero.

Panamá ahora se enfoca en Guatemala

Este empate deja a la Selección de Panamá con la obligación de corregir detalles de cara a los próximos compromisos de la eliminatoria mundialista, donde el margen de error en casa es mínimo. La afición espera que la jerarquía y liderazgo de referentes como Michael Amir Murillo impulsen al equipo a no dejar escapar más puntos en condición de local.

Con la mente puesta en la próxima jornada, Panamá sabe que necesita mostrar esa superioridad en casa ante Guatemala que menciona Murillo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. El mensaje del defensor es claro: ganar en territorio panameño no es una opción, es una obligación.