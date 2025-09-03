Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Yamil Bukele lanza la denuncia que complica a El Salvador a horas de jugar contra Guatemala: “El enemigo está adentro”

Bukele no dudó en denunciar que "el enemigo está adentro" de La Selecta, justo antes de comenzar el camino hacia el Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Yamil Bukele lanzó una dura denuncia que complica a El Salvador en Eliminatorias al Mundial 2026.
© rrssYamil Bukele lanzó una dura denuncia que complica a El Salvador en Eliminatorias al Mundial 2026.

El Salvador enfrentará a Guatemala en las próximas horas, por el partido que se corresponde al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien el panorama se mostraba calmo, comenzó el revuelo. Las autoridades ya se pronunciaron.

Yamil Bukele lanzó una grave denuncia a través de su cuenta oficial de X, justo antes del encuentro entre La Selecta y La Bicolor. Dentro de la misma, mostró estar de acuerdo con la opinión del reportero Diego López sobre las filtraciones.

Revés de último momento: Concacaf notifica a El Salvador con la noticia que complica al Bolillo Gómez antes de enfrentar a Guatemala

ver también

Revés de último momento: Concacaf notifica a El Salvador con la noticia que complica al Bolillo Gómez antes de enfrentar a Guatemala

López atacó a quienes sueltan información en momentos de dificultad, como los que se viven ahora: “Los que andan dando 11 iniciales, 11 titulares, juegan para el rival. Juegan para Guatemala. Si lo tuviera, jamás lo daría. Es darles un arma más”.

Publicidad

“Es increíble. No lo entiendo. Lo leía y me cabreaba, ¿Cómo es posible? ¿No es ya suficiente lo que tiene Guatemala de ventaja? Aunque sea ese o no sea ese, ¿Cuál es la necesidad de buscar likes? Nos seguimos haciendo gol nosotros mismos”, dijo.

Tweet placeholder
Publicidad

El Salvador en vilo: denuncia de Yamil Bukele complica a La Selecta frente a Guatemala

Yamil Bukele no lo dudó, y lanzó una contundente crítica desde su cuenta de X, en cita al video del periodista Diego López. No solamente apoyó su punto de vista, sino que también plantó una indirecta con la que sembró una gran duda.

“En esta ocasión, concuerdo contigo, Diego. El enemigo, muchas veces, está cerca. O, incluso, adentro”, posteó el Presidente de la Comisión de Competencias FIBA AMERICAS. Hizo notar su enojo y dejó entrever que percibe una rara presencia.

Publicidad
Tweet placeholder

El Salvador enfrentará a Guatemala por el primer partido de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Será el jueves 4 de septiembre a las 15.30 horas de Centroamérica en el Estadio Cementos Progreso. Partido sumamente difícil.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Fernando Tena define formación de Guatemala: tiembla Bolillo Gómez
Guatemala

Luis Fernando Tena define formación de Guatemala: tiembla Bolillo Gómez

Guatemala y El Salvador, dos selecciones y una diferencia millonaria rumbo al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Guatemala y El Salvador, dos selecciones y una diferencia millonaria rumbo al Mundial 2026

Concacaf notifica a El Salvador: duro golpe complica al Bolillo Gómez
El Salvador

Concacaf notifica a El Salvador: duro golpe complica al Bolillo Gómez

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: todo lo que necesitas saber
Fútbol Internacional

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: todo lo que necesitas saber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo