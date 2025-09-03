Fernando Palomo revela lo que El Salvador estaba esperando y golpea a Guatemala con su advertencia antes de las Eliminatorias

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá este jueves un choque vibrante del Grupo A, cuando la Selección de Guatemala reciba a la Selección de El Salvador en el Estadio Cementos Progreso.

El ambiente promete ser electrizante en la capital chapina, pero en la previa también se encendió la expectativa con las palabras de Fernando Palomo, quien lanzó una advertencia a la Azul y Blanco.

ver también Guatemala vs. El Salvador: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Cuál fue la advertencia de Fernando Palomo para Guatemala?

Fernando Palomo dejó entrever una advertencia para Guatemala al hablar del próximo choque contra El Salvador. El periodista reconoció que no tiene pruebas concretas ni argumentos sólidos, pero sí una corazonada de que “algo importante va a pasar” el jueves.

Publicidad

Publicidad

Algo que evidentemente esperan los salvadoreños para llevarse algo de tierras guatemaltecas. Aunque también, la inteligencia artificial reveló su pronóstico de este encuentro entre Guatemala y El Salvador.

“Va a jugar La Selecta contra Guatemala y hay algo que no sé de dónde viene porque está totalmente infundado. Es un acto de fe porque yo no he visto nada que me compruebe qué puede pasar, pero yo creo que el jueves algo importante va a pasar”, fueron las palabras de Fernando Palomo.

Publicidad

Fernando Palomo – Periodista de El Salvador

Publicidad

¿Cuándo juegan Guatemala vs El Salvador por Eliminatorias?

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se verán las caras este jueves 4 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Cementos Progreso, en un choque correspondiente a la Ronda Final del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.