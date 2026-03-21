Lo celebra el Bolillo Gómez: Legionario de El Salvador rompe racha negativa con su club

El delantero salvadoreño Styven Vásquez volvió a ser protagonista en la Liga de Expansión MX, al marcar un gol clave en el empate 2-2 del Irapuato frente al Cancún FC, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura.

ver también Preocupación para el Bolillo Gómez: Legionario de El Salvador pasa por mal momento en su equipo

El cuscatleco apareció en el momento justo. Al minuto 53’, firmó el tanto del empate (1-1) tras una asistencia de Cruz, cambiando el rumbo de un partido que se había complicado desde la primera mitad con el gol de Christopher Trejo para los visitantes.

Vásquez, quien inició como titular en el esquema 4-3-3 del Irapuato, demostró su olfato goleador y capacidad para responder en momentos determinantes. Su anotación no solo equilibró el marcador, sino que también impulsó anímicamente a su equipo.

Ese envión se reflejó rápidamente en el marcador, cuando José Salazar anotó el 2-1 al minuto 62’, completando la remontada parcial. Sin embargo, cuando parecía que los locales se quedarían con la victoria, el Cancún FC reaccionó sobre el final y selló el empate definitivo.

Un regreso oportuno al gol

Durante el compromiso, Styven Vásquez se mostró activo, generando constante peligro ofensivo hasta su salida al minuto 74’, tras completar una actuación destacada que lo vuelve a poner en el radar.

ver también Sigue la espera: El motivo por el que Styven Vásquez aún no firma con su nuevo equipo del futbol de México

Su regreso al gol representa una excelente noticia para la Selección de El Salvador y el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ya que el delantero rompió una sequía goleadora que se extendía desde el 14 de febrero. Ahora, Vásquez se unirá a la concentración de La Selecta para los partidos ante República Dominicana y Martinica por la Fecha FIFA de marzo.

Publicidad