“Eso no es amar al equipo”: Presidente de Águila manda dardo contundente a los aficionados

El presidente de Águila, Rigoberto Ortiz, lanzó un mensaje contundente que sacude al entorno del club en pleno Clausura 2026, al reconocer su profunda preocupación tanto por el rendimiento deportivo como por la delicada situación económica que atraviesa la institución. Sus declaraciones, brindadas a Tribuna Sports, dejan al descubierto un panorama tenso en el equipo migueleño.

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En el plano futbolístico, Ortiz fue directo al señalar que el equipo no ha logrado consolidar una idea clara en la cancha. Tras 13 jornadas, el dirigente aseguró que no percibe al plantel compenetrado con los objetivos trazados al inicio de la temporada, evidenciando una preocupante falta de identidad y regularidad en el rendimiento.

Sin embargo, la mayor alarma está fuera del terreno de juego. El presidente fue enfático al admitir que, a nivel financiero, el club atraviesa un momento crítico. “Águila tiene que llegar a la final”, advirtió, dejando claro que el éxito deportivo se ha convertido en una necesidad urgente para evitar complicaciones económicas mayores.

Ortiz también apuntó hacia la afición, cuestionando la baja asistencia al estadio “Dicen que son aguiluchos a muerte, pero no llegan al estadio. Eso no es amar al equipo. la vamos a jugar en San Miguel y vamos a ver si es cierto que la gente nos apoya”, dijo.

A esta situación se suma otro golpe: el incumplimiento de patrocinadores, algunos de los cuales no han realizado los pagos acordados. Esta situación ha impactado directamente en las finanzas del club, al punto de que uno de ellos fue retirado de la indumentaria oficial, evidenciando la magnitud del problema.

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Pese al complejo escenario, la directiva apuesta por el futuro. Ortiz destacó proyectos de modernización, como la implementación de tecnología GPS para monitorear el rendimiento de los jugadores, además de una transformación estructural que promete marcar un antes y un después. Como prueba inmediata, confirmó que el próximo clásico nacional ante FAS se jugará en San Miguel, en una apuesta directa para medir el verdadero apoyo de la afición.

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