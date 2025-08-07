No es Nathan Ordaz: El legionario de El Salvador que está brillando en Estados Unidos

El volante salvadoreño Harold Osorio atraviesa un momento dulce en la MLS Next Pro, defendiendo los colores del Chicago Fire II. El mediocampista de la Selecta firmó su primer doblete de la temporada y sumó su tercera anotación consecutiva en el torneo, confirmando que su adaptación y rendimiento están en ascenso.

Osorio fue protagonista en la goleada 6-1 de su equipo sobre el Columbus Crew II. Ingresó al terreno de juego al inicio del segundo tiempo, en sustitución de Sam Williams, y apenas 11 minutos después ya estaba celebrando su primer tanto de la tarde. Su segunda diana llegó en el minuto 67, cerrando una actuación que levantó aplausos en la grada y elogios en la prensa local.

El mediocampista cuscatleco ya había dado un aviso la jornada anterior, cuando anotó en el aplastante 9-2 del Fire II sobre el New York Red Bulls II, sellando la cuenta con un gol al minuto 69. Con estos registros, Osorio no solo aporta en la creación de juego, sino que se ha convertido en una amenaza real en el área rival.

Actualmente, el Chicago Fire II ocupa la tercera posición del Grupo A con 36 puntos, manteniéndose firme en la lucha por un lugar en la fase final del campeonato. El rendimiento de Osorio ha sido clave en esta campaña, en la que ha disputado 11 partidos —nueve como titular— sumando 729 minutos sobre el césped.

La próxima cita para el equipo será en la jornada 29 ante el New York City II, donde se espera que Osorio vuelva a tener minutos y siga contribuyendo con su fútbol dinámico y llegada al gol. El cuerpo técnico confía en que su racha goleadora pueda extenderse en el cierre de la temporada.

Harold Osorio una gran apuesta de El Salvador

En la distancia, Hernán “Bolillo” Gómez, seleccionador de El Salvador, sigue de cerca la evolución del joven jugador. Su rendimiento en la MLS Next Pro lo perfila como uno de los nombres fijos en la convocatoria para las próximas fechas de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Si Osorio mantiene este nivel, no solo se consolidará en su club, sino que también llegará a la Selecta con la confianza y el ritmo necesarios para ser un aporte decisivo. Por ahora, el mediocampista salvadoreño parece decidido a cerrar el año con más goles y, sobre todo, con un papel protagónico en el fútbol estadounidense.