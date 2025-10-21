Todo El Salvador indignado con la denuncia de un ídolo de Alianza por grave deuda salarial: “Vamos a ir a la Fesfut”

A pesar del trabajo de la FIFA para regularizar la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), cuya intervención finalizará cuando se defina al nuevo Comité Ejecutivo en las elecciones del 12 de diciembre, todavía queda un largo camino por recorrer para sanear el balompié cuscatleco de la grave crisis que lo azota hace años.

Después de la derrota ante Guatemala en Eliminatorias, que dejó a La Selecta casi sin chances de clasificar al Mundial 2026, Hernán “Bolillo” Gómez alzó la voz en rueda de prensa y afirmó que “el problema es más de fondo”. Lo mismo hizo Ernesto Corti, entrenador de Alianza FC, al quejarse de las condiciones de la Liga Mayor.

Y en las últimas horas, uno de sus ex dirigidos, Iván Mancia, volvió a sacudir al fútbol nacional exponiendo una situación que, lamentablemente, se ha hecho frecuente en las diferentes categorías.

La denuncia de Iván Mancia contra Hércules por impagos

En una entrevista para El Gráfico, Mancia habló sin rodeos sobre el calvario que están viviendo sus compañeros en CD Hércules, el equipo que reemplazó al ya desaparecido Once Deportivo a partir de este semestre y al cual el zaguero llegó después de vestir durante casi ocho años la camiseta de Alianza y conquistar ocho títulos.

“Llegan a exigirte (los directivos) como si estuvieron ellos cumpliendo con su parte y creo que es algo bastante incoherente. Llegan a putearte, a decirte que ganes y ellos no cumplen con lo más principal. Cómo se van a preparar los compañeros para un partido si están prácticamente hace dos meses sin cobrar“, denunció el capitán de Hércules.

Mancia aclaró que elevarán la denuncia ante la Fesfut: “Desde ya les decimos que este día (martes) vamos a ir a poner la carta en la Federación para que ellos se encarguen de todo eso. Nos pedían que nosotros cumpliéramos y fuéramos profesionales, pero son ellos los que no están cumpliendo. Se nos habló de un gran proyecto antes de traernos aquí y les está quedando bastante grande lo que es esta institución”.

“Esto es más que nada para que se respete a los compañeros, porque sé que muchos viven momentos difíciles. Pasan a veces el mes con un paquete de maruchan (sopas instantáneas con fideos de ramen), me han contado, y eso es algo que no puede estar sucediendo. Igual no solo pasa en este equipo, anteriormente en FAS se habló de un impago. Si no nos hacemos fuertes nosotros (los jugadores) esto va a volver a pasar”, contó el ídolo aliancista.

Mancia cerró con un mensaje para la afición de Hércules, que este miércoles recibirá a Fuerte San Francisco por la jornada 15 del Apertura 2025. “Decirles que, a pesar de las adversidades, no vamos a regalar ningún punto. Mañana vamos a ir con las mismas ganas de sumar tres puntos para meternos entre los ocho mejores”.