Águila vs. FAS: ¿A qué hora juegan y cómo ver el Clásico Nacional? Liga Mayor de El Salvador 2025

FAS y Águila protagonizarán este miércoles el partido más esperado de entre semana en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Mayor de El Salvador.

Los santanecos necesitan ganar para llegar a 36 puntos y desplazar del segundo lugar a Alianza —su próximo rival— gracias a la diferencia de gol. Mientras que a los migueleños también les urge imponerse para salir del séptimo lugar, donde están con 20 unidades, y evitar que una mala racha los deje sin fase final.

¿Cuándo juega FAS vs. Águila su partido pendiente por la jornada 15?

Águila recibirá a FAS el miércoles 22 de octubre, a las 7:30 p.m. (horario salvadoreño), en el Estadio Cuscatlán.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de FAS vs. Águila?

El Clásico de El Salvador se podrá ver en todo el territorio por la señal de Tigo Sports (canal 3 / 300 HD, app y web).

¿Cómo ver a FAS?

Luego de cinco partidos consecutivos sin derrotas y con un fuerte promedio goleador a su favor (37 tantos), los dirigidos por Cristian Flores vienen de perder 2-0 en la casa de Zacatecoluca con nueve hombres en cancha: Rudy Clavel y el juvenil David Funes, naturalmente, se perderán el Clásico tras ver la tarjeta roja.

(Foto: CD Águila)

¿Cómo ver a Águila?

Diferente es el caso de los Emplumados, que volvieron al triunfo luego de siete fechas imponiéndose 2-1 a Platense. Y refrendaron ese despertar en el debut del nuevo entrenador, Juan Carlos Chávez, remontándole 2-1 a Municipal Limeño con las anotaciones de Leyvin Balanta y Julio Sibrián. Con respecto a las bajas, no estarán disponibles Herbert Marcelo Díaz ni Ricardo Villatoro.