La Selección de El Salvador logró un triunfo más que importante frente a Guatemala en condición de visitante. Estos tres puntos le permiten a La Selecta ilusionarse aún más con la clasificación al Mundial 2026 y terminar, de una vez por todas, la larga espera de más de 40 años sin jugar una Copa del Mundo.

Uno de los que más celebró esta victoria fue el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. En sus redes sociales, el mandatario que ya lleva seis años en su cargo se mostró muy ilusionado. Por eso, no tardó en demostrarlo a través de un posteo que sorprendió a El Salvador.

En esta publicación, Nayib Bukele citó un video que había subido a cuenta de X en el mes de marzo, cuando Bolillo Gómez lo fue a visitar a la casa presidencial horas después de asumir como el nuevo DT de La Selecta.

Nayib Bukele ilusionado con El Salvador: lo que hará para ayudar a La Selecta

En la grabación, se puede escuchar la conversación que tuvieron el presidente y el técnico colombiano. Una de las cosas que más se destacó de este encuentro fue la promesa que le hizo Bukele al seleccionador, con la esperanza de clasificar al Mundial 2026.

“Lo que podamos hacer, nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar. No hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país. Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”, le confesó Nayib al Bolillo Gómez en la charla que tuvieron meses atrás.

Además de esta promesa, ambos coincidieron en su momento que El Salvador no está pasando por un buen momento a nivel futbolístico. Por eso, el Bolillo pidió apoyo para fomentar el crecimiento y Bukele le respondió con esta promesa.

“Es cierto, somos los peores en el fútbol, pero paradójicamente es un pueblo que adora el fútbol. El Salvador necesita tener una buena selección”, le solicitó el mandamás al experimentado entrenador. Por ahora, el Bolillo está cumpliendo con el sueño de todo el pueblo salvadoreño.