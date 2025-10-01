El Salvador paga por la FIFA: la noticia que repercute de lleno en Panamá y Guatemala para las Eliminatorias al Mundial 2026

El Salvador confirmó la noticia que repercute directo en Panamá y Guatemala para las Eliminatorias al Mundial 2026. Se acerca la segunda ventana de esta parte final del proceso y nadie quiere dar ventaja alguna. Todo es definitorio.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera ocupa el tercer lugar y, por último está La Bicolor, que cierra el cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas.

FESFUT confirmó que los dos partidos venideros se jugarán a cancha completa, debido a que todas las localidades fueron vendidas. Ante los futbolistas dirigidos por Thomas Christiansen, el Estadio Cuscatlán estará al 85% por la sanción FIFA.

También se vendieron las localidades visitantes otorgadas para el mes de octubre, que se asignaron 300 para cada parcialidad. La fase final del proceso clasificatorio está que arde, y cada movimiento podría ser definitorio para acceder al boleto.

La Selecta lo celebra: Henry Romero estará a disposición de Hernán “Bolillo” Gómez

Henry Romero podrá continuar su recuperación en el microciclo de El Salvador. De esta manera, formará parte de la convocatoria y entrenará junto a todos sus compañeros, siempre y cuando su situación física se lo permita. Lo intentará.

Según informó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta de X, Romero va a seguir su proceso de rehabilitación con la Selección Nacional, a disposición de Hernán Darío Gómez para lo que necesite. Le quedan 11 días por delante.

“El zaguero central, Henry Romero, seguirá en recuperación en selección mayor. Se espera que esté disponible para medirse ante Panamá dentro de 11 días”, dijo Peñate en una reciente publicación que posteó en su cuenta oficial.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de El Salvador en la tercera fase