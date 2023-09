Es una realidad que el fútbol salvadoreño no está atravesando por un buen momento y esto no solamente se ve reflejado en la Selección Nacional, sino también en la liga local. Así lo hicieron saber de una manera muy particular el futbolista Leo Menjívar de la Liga Deportiva Alajuelense y el periodista Fernando Palomo.

Fernando Palomo ha sido muy crítico en todo momento sobre la actualida del balompié de El Salvador que no solamente es por el nivel, sino que esto también se ve golpeado por el estado de los terrenos de juego que directamente afecta el rendimiento de los jugadores. Así también lo hizo saber Leo Menjívar.

¿Qué dijeron Fernando Palomo y Leo Menjívar?

https://x.com/fernandopalomo/status/1702453629691597224?s=20

Tras su debut con la Liga Deportiva Alajuelense, Leo Menjívar dio sus impresiones y aprovechó también para comentar algunas diferencias que existen entre el fútbol salvadoreño y el costarricense. Y ahí, salió perdiendo el fútbol de El Salvador tras las respuesta contundente.

“La verdad es que me han sorprendido las instalaciones de los equipos, las canchas, la grama, nada que ver a lo que hay en El Salvador”, comentario que fue acompañado por Fernando Palomo tras afirmar que las canchas son una necesidad imperiosa para la mejora del balompié loca.

Menjívar debutó en Alajuelense

Aunque el tiempo fue corto para que Menjívar demostrara mejor sus cualidades, muchos destacaron el debut del salvadoreño, algo que les generó buenas sensaciones hacia lo que se viene. Alajuelense es líder del torneo Apertura con 23 unidades mientras que el Cartaginés se ha quedado en la cuarta posición con 14 puntos.