El Salvador entero se sorprendió con un fichaje internacional que nadie creía que podía llegar a ser posible. CD Águila realizó una fuerte inversión en su plantilla, y no dejó pasar la oportunidad de reforzarse con una joya extranjera. Anonadados.

Con siete puntos en tres partidos jugados, equivalentes a dos victorias y un único empate, Los Negronaranjas quieren pisar fuerte en este Torneo Apertura 2025. El camino hacia eso tiene que estar plagado de refuerzos interesantes, como este.

Se trata de Gabriel Pereira de Azevedo, mediocampista que hizo toda su joven carrera en Brasil aunque nació en San Miguel. Lo atrae la idea de jugar para un equipo salvadoreño, y la oferta emplumada le permitía acercarse a sus raíces.

El joven de 20 años, también conocido como Richvicki, no pudo hacer pie en el Palmeiras. Jugó un solo partido del Brasileirao Sub-20 y cinco de Libertadores para la misma categoría. No marcó goles, así como tampoco dio asistencias.

Gabriel de Azevedo está muy cerca de llegar al fútbol salvadoreño para vestir la camiseta de CD Águila. Es un joven prometedor, que ilusiona a la afición y le da un llamado de atención repentino a los competidores del conjunto emplumado.

Richvicki arribará a El Salvador tras un último paso por la Serie D de Brasil. Ahí defendió los colores del Azuriz, aunque solamente jugó un partido. El presidente de Águila, Rigoberto Ortiz, confirmó que la transacción es pronta a concretarse.

Gabriel Pereira de Azevedo durante su estadía en Palmeiras.

“Tenemos una carta compromiso con De Azevedo, que la firmamos la semana pasada, llegamos a un acuerdo económico, pero tenemos que sumar algunos requerimientos con respecto a documentación”, explicó Ortiz en rueda de prensa.

“Esto es lo que nos debía agregar para hacerlo venir al país. Aún no lo ha hecho, porque por ser Sub-20 tenemos que estar seguros de no pagar por derechos de formación y otras cargas que no nos corresponden”, sentenció el presidente.

