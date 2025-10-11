El Salvador le muestra al mundo su enojo con la Concacaf y hace una fuerte denuncia que ensucia a Panamá: “Ladrón”

El árbitro canadiense Drew Fisher se ha convertido en el principal protagonista del partido entre El Salvador y Panamá, que terminó con triunfo canalero por 1-0, en un encuentro cargado de polémica arbitral. Las redes sociales se encendieron tras varias decisiones cuestionables, entre ellas una mano no sancionada dentro del área salvadoreña y un posible fuera de juego en la jugada que terminó en el único gol del compromiso.

La indignación de los aficionados salvadoreños no tardó en desbordarse. En tono de protesta y burla, usuarios en internet modificaron la página de Wikipedia de Drew Fisher, cambiando su nacionalidad de canadiense a panameña, insinuando una supuesta “ayuda” al conjunto canalero. Al cierre de esta nota, la modificación seguía visible en la plataforma, generando una oleada de comentarios irónicos y memes en redes sociales.

Fisher, con amplia experiencia en torneos de la Concacaf y la MLS, no es ajeno a las controversias, pero esta vez su actuación ha provocado una de las mayores oleadas de críticas en lo que va de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al 2026. Los hinchas salvadoreños acusan al árbitro de influir directamente en un resultado que deja a La Selecta con pocas opciones de clasificación en el grupo.

El enojo del Bolillo Gómez

El descontento también alcanzó al cuerpo técnico. El entrenador Hernán Darío “El Bolillo” Gómez no ocultó su molestia en conferencia de prensa posterior al encuentro. “Lamentablemente hubo decisiones que influyeron en el resultado, y eso duele porque el equipo luchó y merecía más”, expresó el estratega colombiano, en alusión a las jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del partido.

En redes sociales, futbolistas y exjugadores también se sumaron a las críticas, señalando la falta de uso del VAR y la aparente inconsistencia en los criterios arbitrales. La actuación de Fisher podría incluso ser revisada por la Concacaf, aunque hasta el momento el organismo no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Tras este amargo episodio, El Salvador buscará dar vuelta a la página y enfocarse en su próximo desafío: el duelo ante Guatemala el próximo martes en el estadio Cuscatlán, donde está obligado a sumar de a tres si quiere mantener viva la esperanza de alcanzar el sueño de estar en la Copa del Mundo 2026.