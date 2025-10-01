El Salvador en vilo: Bolillo Gómez mete mano en La Selecta con un refuerzo que no estaba en la lista y sorprende a Panamá antes de las Eliminatorias

El Salvador prepara a su plantilla para afrontar lo que resta de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Todas las fichas están puestas sobre lo que le queda al equipo para obtener el boleto directo. Quieren cumplir el gran sueño.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, Panamá se ubica en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Hernán Darío Gómez no quiere que se le escape ningún detalle, especialmente para la doble jornada que se disputará en el mes de octubre. Por eso mismo, con el visto bueno de sus colaboradores, mete mano en el equipo. Irán a por todo.

Bolillo Gómez mete mano en La Selecta: se refuerza con futbolista crack de la Sub-20

Así como La Selecta se entrena para la segunda ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026, la Selección Sub-20 hace lo propio para participar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La ilusión de los aficionados terminó duplicada.

Entre los jóvenes futbolistas destacados, apareció Francis Castillo. Fue una de las novedades en el entrenamiento. El jugador se encuentra en la convocatoria para los Juegos Centroamericanos, pero hoy se entrenó junto a la Selección Mayor.

Castillo destaca por su velocidad y manejo del balón. Puede moverse por toda la banda izquierda, sea de lateral, volante o extremo. Es jugador del CA Antoniano de la Segunda Federación de España. Jugó tres partidos en esta temporada.

