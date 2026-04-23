El portero con raíces salvadoreños que brilla en Europa y que es opción para jugar con La Selecta

El fútbol salvadoreño suma una nueva historia en el extranjero con el debut del guardameta Benicio Peña en la Superliga de Dinamarca, defendiendo los colores del Sønderjyske. A sus 23 años, el arquero da un paso importante en su carrera al estrenarse en la máxima categoría del balompié danés, consolidando así su crecimiento en el fútbol europeo.

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Peña tuvo su primera aparición oficial en liga en el compromiso frente al Midtjylland, un escenario de alta exigencia que marcó un momento clave en su trayectoria. Aunque ya había sido convocado en cinco ocasiones previamente, esta fue la primera vez que recibió la confianza para sumar minutos oficiales en el campeonato local.

Un debut que marca su proyección internacional

Antes de este esperado estreno, el guardameta ya había tenido un breve contacto con el primer equipo en la Copa Nacional de Dinamarca, donde disputó 19 minutos en la abultada victoria 0-10 ante el Raklev GI. Sin embargo, este nuevo paso en la liga representa un desafío mucho mayor por el nivel competitivo y la visibilidad que ofrece.

El proceso de Benicio Peña no ha sido improvisado. Desde su llegada al Sønderjyske en 2021, ha trabajado de forma constante, incluso pasando por etapas de cesión que le han permitido adquirir experiencia y madurez dentro del fútbol europeo. Hoy, ese esfuerzo comienza a rendir frutos con su incursión en la élite.

Su irrupción no pasa desapercibida para el entorno salvadoreño. A pesar de no haber sido convocado aún a la Selección de El Salvador, su progreso lo coloca como una opción a futuro para el combinado nacional, especialmente en una posición donde la competencia es alta.

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No se descarta que la FESFUT y el técnico Hernán “Bolillo” Gómez sigan de cerca su evolución, con la posibilidad de integrarlo en próximas convocatorias. De momento, Peña da un golpe sobre la mesa, abriéndose camino en Europa y manteniendo viva la ilusión de representar a El Salvador en el plano internacional.

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