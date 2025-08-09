El delantero salvadoreño Brayan Gil Hurtado continúa siendo una de las figuras más destacadas en el inicio de la Premier League rusa. Este sábado, el atacante volvió a marcar, firmando su segundo gol consecutivo en liga y rescatando un valioso empate 1-1 para el FC Baltika en su visita al Krylia Sovetov.

El partido, disputado en terreno rival, se complicó temprano para los visitantes. Apenas al minuto 17, A. Rahmanović adelantó al Krylia Sovetov con un tanto que obligó al Baltika a adelantar líneas y buscar con insistencia la igualdad. La defensa local, ordenada y sólida, parecía contener los embates del conjunto de Gil, que no encontraba espacios claros en el primer tiempo.

Fue en la segunda mitad cuando apareció la calidad del salvadoreño. Al minuto 62, un centro preciso desde la banda izquierda encontró a Gil dentro del área. El delantero controló con el pecho, protegió el balón ante la marca y, tras un segundo contacto, soltó un disparo potente que dejó sin opciones al guardameta rival, firmando el 1-1 definitivo y silenciando a la afición local.

El tanto no solo significó el empate, sino que reafirma el gran momento que vive Gil en el fútbol ruso. Con este gol, el atacante llega a tres anotaciones en las primeras cuatro jornadas, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del campeonato en este arranque de temporada.

Para el Baltika, el punto obtenido es más que valioso. El equipo mantiene su invicto con ocho unidades, colocándose en la segunda posición de la tabla, solo por detrás del Lokomotiv de Moscú, que lidera con diez puntos. La regularidad defensiva y la pegada de Gil están siendo claves en este inicio prometedor.

El Salvador y El Bolillo celebran a Brayan Gil

Para Hernán Darío El Bolillo Gómez y la Selección de El Salvador es motivo de alegría el momento que vive Brayan Gil, esto porque finalmente logró consolidarse en el futbol de Rusia y le ha permitido tener regularidad en los últimos juegos.

Además, que todo parece indicar que será uno de los elementos que lleguen en mejor forma para visitar a Guatemala y recibir a Surinam en el inicio de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.