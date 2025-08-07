¡Inesperado! El Salvador es sorprendido al confirmar representante en liga exótica

El silbante salvadoreño Iván Barton sigue rompiendo barreras y dejando en alto el arbitraje de la región. La Federación de Fútbol de Japón lo invitó como juez principal para dirigir cuatro partidos de la J.League, la máxima categoría del fútbol nipón, en reconocimiento a su destacada trayectoria a nivel regional e internacional.

Barton viajó a tierras japonesas a inicios de esta semana, convirtiéndose en el primer árbitro salvadoreño en impartir justicia en el fútbol de ese país. Este nuevo reto se suma a su experiencia en otras ligas internacionales, como Arabia Saudita y Dubái, donde también fue invitado tras su participación en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La invitación fue gestionada con anticipación por la federación nipona, que mantiene una política de abrir espacios a árbitros extranjeros para fortalecer la competitividad y el intercambio de experiencias en una de las ligas más exigentes de Asia. Barton permanecerá aproximadamente un mes en Japón, a la espera de sus designaciones oficiales en la J.League.

Iván Barton sigue sumando experiencias

El árbitro salvadoreño cuenta con un amplio recorrido como juez FIFA, habiendo dirigido finales en la liga local, partidos de eliminatorias mundialistas, torneos de CONCACAF y la reciente edición del Mundial de Clubes, donde estuvo presente en encuentros de alto nivel.

De hecho, Barton tuvo actividad en el Apertura 2025 de El Salvador apenas semanas después de su participación en la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes, torneo en el que el Chelsea se coronó campeón.

Su presencia en Japón no solo enriquece su carrera, sino que también representa un orgullo para el arbitraje centroamericano, demostrando que la región puede exportar talento no solo en jugadores, sino también en jueces de élite.

Con esta experiencia en la J.League, Iván Barton sigue sumando páginas doradas a su historia personal, proyectándose como uno de los árbitros más reconocidos de América y consolidando un prestigio que lo mantiene en la mira de las competiciones más importantes del mundo.