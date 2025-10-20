Directivos de El Salvador meten presión: Bukele recibe una inesperada propuesta a días de las elecciones en Fesfut

Este lunes, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) revolucionó al balompié nacional al confirmar que el próximo 12 de diciembre se realizarán las elecciones para definir a su nuevo Comité Ejecutivo hasta el año 2029.

Con esta decisión, se le pondrá punto final al ciclo del Comité Regularizador que interpuso la FIFA a mediados de 2022 para sanear a dicho organismo. Y todas aquellas planillas interesadas en participar del sufragio, tendrán tiempo de presentar su documentación hasta el 11 de noviembre.

El primero en hacerlo fue Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador) y de la FESABAL (Federación Salvadoreña de Baloncesto), quien hasta el momento es el único candidato para presidir la FESFUT.

La propuesta de la Primera División a Yamil Bukele

Samuel Gálvez, presidente de la Primera División de El Salvador, confirmó en rueda de prensa que le hicieron llegar a Bukele el nombre de tres directivos para acompañarlo en el Comité Ejecutivo en caso de ser elegido como el reemplazante de Rolando González en las venideras elecciones.

La terna la integran el propio Gálvez, vicepresidente de Inter FA, Rony Hernández, presidente de Firpo, y Roberto Campos, representante de Zacatelocuca, que afronta ante la FIFA una denuncia por parte del ex futbolista del club, José Cabañas, argumentando una deuda que asciende a 13 mil dólares.

“Cualquiera de los tres puede ser. Él decide si llevar a uno, dos o no llevar a nadie. Eso ya queda a disponibilidad de él. La propuesta se hizo en base a votación aquí en la Liga, determinando los tres candidatos que ellos consideran que podrían ser parte del Comité Ejecutivo”, le detalló Gálvez al periodista Christian Peñate.

Respecto a Campos, dirigente del equipo viroleño, mencionó que “nosotros no hemos sido notificados” sobre la demanda en cuestión y negó su existencia.