“Deben profesionalizarse”: Luis Marín no tiene filtro al decir lo que le falta a El Salvador para parecerse al futbol de Costa Rica

El costarricense Luis Marín fue anunciado la semana pasada como entrenador de Inter FA del futbol de El Salvador, en lo que sin duda fue una gran sorpresa por el cartel de la leyenda de los ticos y porque firmó por uno de los clubes nuevos del balompié cuscatleco.

Marín habló sobre sus primeros días en El Salvador y también dio a conocer sus primeras impresiones sobre el futbol del país, en el que no dudó en dar a conocer los puntos que a su punto de vista deben mejorar para ser uno de los mejores de Centroamérica y de la Concacaf.

¿Qué debe mejorar El Salvador con su futbol?

“Creo que, si El Salvador quiere avanzar en el ámbito futbolístico, quizá debería invertir un poco más en infraestructura. Con infraestructura me refiero a que los equipos deben buscar profesionalizarse, contando con mejores facilidades, como gimnasios, equipos de análisis de video y campos de entrenamiento de calidad. Todo esto contribuiría al progreso del fútbol salvadoreño”, dijo.

“Existen aspectos que parecen básicos, casi como reglas, pero que no todos los equipos cumplen. Por ejemplo, contar con médicos de planta en lugar de que solo asistan los días de partido, nutricionistas y fisioterapeutas permanentes, son cosas que van a ayudar a que el futbolista salvadoreño mejore”, agregó.

El reto de Luis Marín en El Salvador

“Queremos ir buscando la formación de los muchachos jóvenes que hay y que vayan entendiendo la metodología que nosotros tenemos, nuestra forma de trabajar y también tratando de profesionalizar más el pensamiento y las actitudes del día a día del deportista de alto rendimiento” indicó el entrenador.

“A corto plazo buscamos meternos en la zona de clasificación y a mediano o largo plazo comenzar a hacer una estructura de un equipo más sólido, más ganador y más competitivo en el fútbol salvadoreño y que mantenga esa competitividad en el tiempo”, concluyó.