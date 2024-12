Luis Marín señala a sus jugadores antes de la revancha contra Saprissa: "No nos han ayudado"

El director técnico de San Carlos, Luis Marín, enfrenta críticas intensas tras el empate 2-2 contra el Deportivo Saprissa en el partido de ida de las semifinales. Este resultado comprometió una ventaja que los Toros del Norte habían conseguido tras ponerse 2-0 en el marcador.

Antes del partido de vuelta en el estadio Ricardo Saprissa, el estratega explicó las razones detrás de sus decisiones tácticas, las cuales fueron muy criticadas y culpadas del empate. El DT dejó entrever que los cambios realizados no fueron decisiones arbitrarias.

¿Qué dijo Luis Marín sobre los cambios ante Saprissa?

“Todos los cambios fueron por desgaste, todos los jugadores pidieron cambio. Yo no los saqué porque quería sacarlos, sino porque Brian Martínez me pidió cambio porque ya no aguantaba. Marcos Mena salió por lesión”, aclaró Marín en conferencia de prensa.

Las críticas de aficionados y periodistas que culpan sus decisiones por la remontada de Saprissa han generado un ambiente tenso previo al partido decisivo de este martes a las 8 p.m. Luis Marín había sido el principal apuntado y salió a dar una explicación.

El estratega también explicó que otros cambios, como los de Josimar Méndez y José Rodríguez Chiroldes, obedecieron al desgaste acumulado por los jugadores. El DT defendió su postura argumentando que es práctica común en el fútbol moderno realizar sustituciones, especialmente en los minutos finales.

“Díganme un equipo en el mundo que no haga un solo cambio. Al contrario, todos hacen los cinco cambios, a veces hasta 30 minutos antes porque refresca. No hay un solo equipo que no haga un cambio”, declaró el estratega de San Carlos.

Luis Marín entendió el enojo de los aficionados

Marín también apeló a la importancia de confiar en la planilla: “Como dicen, hablar con el diario del lunes es muy fácil, pero se entiende la frustración. Además, no es que los cambios los hice faltando 40 minutos, lo hicimos faltando diez, quince minutos. Tenemos que confiar en la planilla que tenemos, para eso están acá”.