“Debe estar en selección nacional”: Desde Costa Rica hacen pedido al Bolillo Gómez para la próxima convocatoria de El Salvador

El técnico de Luis Ángel Firpo, el costarricense Marvin Solano, se refirió al presente del atacante Nelson “Chicharito” Díaz y consideró que el futbolista cuenta con las condiciones y el nivel necesarios para ser tomado en cuenta en la selección nacional de El Salvador, pese a no haber sido incluido en el microciclo que inicia este lunes bajo la conducción de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez.

Solano explicó que ha mantenido conversaciones con el seleccionador nacional, aunque aclaró que el nombre de Díaz no fue tratado de forma directa. Aun así, el estratega pampero entiende que el proceso actual es amplio y de constante evaluación. “La selección de El Salvador tiene un gran entrenador. Nos reunimos y no hablamos del caso de Nelson Díaz; me dijeron que está observando a otros jugadores, pero le llegará el momento, todo a su tiempo”, señaló.

El entrenador de Firpo destacó el crecimiento futbolístico que ha mostrado el atacante en los últimos torneos y aseguró que existen argumentos suficientes para que pueda integrar futuras convocatorias del combinado nacional. “Yo sé que el entrenador tiene jugadores buenos en ese puesto, pero Chicharito va creciendo. Creo que tiene el nivel y debe estar en selección nacional”, afirmó con convicción.

No obstante, Solano fue claro al subrayar que el rendimiento del conjunto pampero no gira únicamente en torno a Díaz. Para el técnico, el éxito del equipo radica en su funcionamiento colectivo y en la solidez del plantel. “Nuestro equipo no depende de él porque somos un plantel muy colectivo que gana partidos, no dependemos de uno”, puntualizó.

En ese sentido, el estratega costarricense resaltó que Firpo ha logrado consolidar una base equilibrada, con futbolistas que aportan en distintas líneas y mantienen una competencia interna que eleva el nivel general del equipo en cada compromiso.

Finalmente, Solano también aprovechó para destacar el buen momento de otros jugadores del club y del fútbol salvadoreño. “Creo que tenemos a dos de los mejores volantes del país, como Cerritos y Landaverde”, concluyó, reforzando la idea de que Firpo cuenta con talento suficiente para seguir siendo protagonista.