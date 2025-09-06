Hernán Bolillo Gómez está viviendo sus mejores días desde que llegó a El Salvador para tomar la dirección técnica en lugar de David Dóniga. El técnico colombiano, con experiencia más que comprobada en las Eliminatorias Mundialistas, llevó a La Selecta a conseguir la victoria en la primera jornada frente a Guatemala por 1-0.

El Salvador, único país de Centroamérica que ganó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Estos tres puntos le permitieron a la Selección de El Salvador ubicarse por encima de todos en Centroamérica, ya que la única de la región que pudo ganar en el comienzo de la última ronda camino al Mundial 2026. Y así lo confirmó Concacaf en sus canales oficiales publicando la tabla de posiciones una vez jugados todos los partidos.

El Salvador en la cima del Grupo A.

Este viernes, Costa Rica y Nicaragua igualaron por 1-1 en tierras pinoleras, mientras que Honduras quedó 0-0 en su visita a Haití. Panamá, por su parte, también integrante del grupo de El Salvador no pasó del empate frente a Surinam. Con estos resultados, al mismo tiempo Guatemala fue la única que perdió.

Ahora, El Salvador tiene la oportunidad de estirar la ventaja sobre sus rivales. El lunes se medirá frente a Surinam en el Cuscatlán, donde habrá estadio lleno tras la confirmación de la FESFUT. En el último compromiso ante los sudamericanos, el equipo del Bolillo empató 1-1 en el mismo estadio días antes del inicio de la Copa Oro.

La tabla del grupo C tras la primera jornada.

En el Grupo B integrado por selecciones caribeñas, Jamaica fue la única que ganó. Lo hizo por 4-0 ante Bermudas. Trinidad y Tobago y Curazao no se sacaron diferencias y no pasaron del cero.

Esta primera jornada deja en claro que la Concacaf está más igualada que nunca. De seis partidos, solo dos victorias. Además, se marcaron apeanas siete goles, cuatro de ellos fueron de Jamaica.

