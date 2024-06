Este viernes, El Salvador y Perú volverán a cruzarse en un partido amistoso casi dos años después. La Selecta quiere revancha y buscará aprovechar el envión anímico que le dio haber cortado su racha de veintitrés partidos sin triunfos para amargar a los sudamericanos antes de su debut en la Copa América 2024, que será el próximo 21 de junio frente a Chile.

¿Cuándo juega El Salvador vs. Perú, por un partido amistoso?

La Selecta medirá fuerzas con Perú hoy, viernes 14 de junio, a las 18:30 horas de El Salvador (20:30 ET de Estados Unidos). Dicho amistoso será albergado por el Subaru Park de Pensilvania, famoso por ser el hogar del Philadelphia Union de la MLS.

¿En qué canal y dónde ver a El Salvador vs. Perú? El partido El Salvador – Perú se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través del canal de Youtube de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) y el Facebook de la Selecta. El Salvador: YouTube y Facebook

YouTube y Facebook Estados Unidos: Triller TV

El Salvador vs. Perú: ¿Cómo llega la Selecta?

Los pupilos de David Dóniga vienen de sacarse de encima una pesada carga con el triunfo 3-1 sobre San Vicente y las Granadinas, fruto de los goles de Jairo Henríquez, Rafael Tejada —en su debut con el combinado patrio— y Nelson Bonilla. Este resultado, además, les permite seguir con vida en las Eliminatorias: están terceros con 4 puntos, junto a Puerto Rico, y a 2 del líder, Surinam.

Respecto al duelo con los peruanos, al no estar enmarcado en la fecha FIFA, han sufrido múltiples bajas. No estarán los jugadores de la USL, Jairo Henríquez, Bryan Tamacas, Nelson Flores Blanco y Joaquín Rivas, además de Bonilla y Darwin Cerén por motivos personales. Aunque se suman elementos como Leo Menjívar, Styven Vásquez, Diego Flores, Javier Fermán, Adán Clímaco y Tereso Benítez.

Jairo Henríquez en acción durante la caída 4-1 de El Salvador frente a Perú. (Foto: Selección de Perú)

El Salvador vs. Perú: ¿Cómo llega la Blanquirroja?

Perú tuvo un flojo cierre de año, en el que no ganó ningún partido de Eliminatorias Conmebol y cayó al último lugar, con apenas 2 puntos. Razón por la cual Juan Reynoso fue cesado de su cargo y llegó Jorge Fossati para dirigir la Copa América. Hasta el momento, venció 2-0 a Nicaragua, 4-1 a República Dominicana e igualó 0-0 con Paraguay en los últimos amistosos.

El equipo, eso sí, llega con tres bajas para medirse a la Selecta: la más sensible es Renato Tapia, el ex contención del Celta de Vigo, quien no participará del fogueo ni del certamen sudamericano porque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le contestó a tiempo su solicitud para que le den un seguro laboral en caso de lesionarse. Tampoco estarán Bryan Reyna y Christian Cueva.

Resultado del último partido de El Salvador vs. Perú

El cruce más reciente entre El Salvado y Perú se dio el pasado 27 de septiembre, en el Audi Field de Washington. En aquella ocasión, los dirigidos en aquel entonces por Hugo Pérez perdieron 4-1 pese al gol de Alex Larín (34′), que empató el tanto en contra de Eriq Zavaleta (19′). Luego anotaron Gianluca Lapadula (40′), Bryan Reyna (81′) y Christian Cuevas (86′).