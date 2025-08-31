El Bolillo Gómez ya lo sabe: figura de El Salvador le manda un mensaje claro tras ser marginado de la Eliminatoria Mundialista

El director técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, sorprendió al dejar fuera de la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre al centrocampista del Alianza Fútbol Club, Leonardo Menjívar, una de las piezas jóvenes con mayor proyección en el fútbol salvadoreño.

ver también “Estamos motivados”: Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

Menjívar habló sobre la decisión y aclaró que en ningún momento pidió no estar en la Selección Nacional. “No, para nada. Obviamente uno quiere estar en la selección y yo respeto eso. Son aspectos técnicos y desearles lo mejor del mundo para estos dos partidos. A seguir mejorando”, expresó.

El jugador, de 21 años, insistió en que su futuro con la Selecta dependerá exclusivamente de su rendimiento en la cancha. “(Volver a la selección) depende de uno. No es de echarle la culpa al profe que convoque a otro jugador. Uno tiene que rendir para que sea visto con buenos ojos en la Selecta”, agregó con autocrítica.

Publicidad

Publicidad

El Salvador debutará en la Eliminatoria Mundialista sin Menjívar

La decisión de “Bolillo” Gómez ha generado debate entre la afición, que esperaba ver a Menjívar en el arranque de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. No obstante, el mediocampista mantiene la calma y asegura que seguirá trabajando para recuperar la confianza del estratega.

Publicidad

El calendario de El Salvador no es sencillo: el 4 de septiembre visitará a Guatemala en el estadio Cementos Progreso y cuatro días después recibirá a Surinam en el estadio Cuscatlán, dos duelos clave para iniciar con buen pie el camino hacia la Copa del Mundo.

Publicidad

ver también Los planes del Bolillo Gómez con El Salvador sufren un inconveniente inesperado para la Eliminatoria Mundialista

Mientras tanto, Menjívar continuará enfocado en sus compromisos con el Alianza FC, consciente de que un buen rendimiento a nivel de clubes será la mejor carta de presentación para volver a vestir la camiseta azul y blanco en las próximas convocatorias.