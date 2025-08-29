“Interna en Guatemala”: en El Salvador se aprovechan del equipo de Luis Fernando Tena en el momento más delicado

El Salvador está próximo a jugar la tercera parte de las Eliminatorias al Mundial 2026. Afrontará dicha responsabilidad para cumplir el sueño de los aficionados y así cerrar una enorme racha negativa. Lleva más de 40 años sin ir a la máxima cita.

Guatemala, Surinam y Panamá serán los rivales a vencer en el Grupo A en las tres ventanas de dos partidos cada una. Aquel que se quede con el primer lugar será el dueño del boleto directo, mientras que el escolta podría pasar por el repechaje.

ver también Confirmado por Concacaf: El Salvador recibe la peor noticia para el Bolillo Gómez camino al Mundial 2026

Hernán Darío Gómez tratará de sacar lo mejor de sus dirigidos, aún con todas las complicaciones del caso. Lo mismo para Luis Fernando Tena, quien parecía tener un panorama diferente, aún en la adversidad. Parece que se invirtieron los roles.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por el mexicano atraviesan un momento delicado, producto de esas decisiones que FFGno pudo hacer respetar. Los clubes que participan de la actual Copa Centroamericana presentaron muchos más inconvenientes de los previstos.

ver también Cambio de planes en El Salvador: Bolillo Gómez da un giro inesperado con una figura de La Selecta para jugar con Guatemala

El Salvador aprovecha la situación débil de Guatemala para Eliminatorias al Mundial

Diego Henríquez, ex futbolista y ex Director Deportivo de Selecciones Nacionales, analizó la situación en la que se encuentra La Bicolor de cara a todos los partidos que se le avecinan. Además, trazó un paralelismo con la situación de La Selecta.

Publicidad

“Teníamos los papeles invertidos. La semana pasada se escucha que Guatemala entra en concentración, que ya tiene a los jugadores locales y solamente espera a los legionarios. En El Salvador se armó mucho ruido, porque se había acordado 15 días y no había nada. Bolillo hacía visitas, pero nadie decía nada”, explicó.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“No hubo ninguna comunicación oficial, mucho silencio. Al final de la semana, el viernes, se hizo una convocatoria a la que los jugadores tienen que presentarse el lunes. Siete son de Águila y cuatro de Alianza. Jugaban Copa Centroamericana esta semana, tienen posibilidades mínimas, dependen de muchos resultados”, dijo.

“No dicen si van a estar, si no van a estar. Dicen que el lunes los equipos los van a ceder y que van a apoyar a la Selección. Dijeron que no van a viajar con los equipos a la Copa Centroamericana. Entonces, de una semana a otra, con la interna en Guatemala, los papeles se invirtieron. Esta semana es al revés”, finalizó

Publicidad