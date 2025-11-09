Devoción por el Mágico: ex figura de Argentina necesitó solo 8 palabras para emocionar a El Salvador con lo que dijo sobre Jorge González

El Estadio Jorge “El Mágico” González vivió una auténtica fiesta futbolera, con la realización del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, un espectáculo que hizo vibrar a los aficionados salvadoreños que pudieron ver a grandes estrellas en el campo.

El duelo terminó con victoria 2-0 para los blaugranas, pero más allá del resultado, la noche fue mágica gracias a la presencia de una figura que robó todas las miradas: Jorge “El Mágico” González, quien volvió a enfundarse los colores del club catalán para deleitar al público con su inconfundible talento.

El legendario jugador salvadoreño fue uno de los protagonistas del encuentro, dejando destellos de su calidad y despertando la nostalgia de quienes lo vieron brillar en su época dorada. Cada toque de balón del “Mágico” fue recibido con aplausos, vítores y ovaciones, en una velada que rindió tributo a su legado. Sus compañeros y hasta los rivales mostraron respeto y admiración hacia una figura que marcó historia en el fútbol mundial.

Ex figura de Argentina se rinde ante “El Mágico” González

Entre los momentos más emotivos del evento destacó el encuentro entre Jorge “El Mágico” González y el exdefensor argentino Juan Pablo Sorín, también leyenda del Barcelona, quien grabó un video junto al salvadoreño para agradecerle su aporte al fútbol. “Estamos con el gran Mágico González”, expresó Sorín con una sonrisa, mientras recordaba las míticas jugadas del salvadoreño, incluso bromeando sobre si todavía le salía su famosa “Elástica”.

El argentino no dudó en expresar su admiración y respeto hacia el ídolo cuscatleco. “Gracias por lo que le diste al fútbol, será un placer jugar con vos”, dijo Sorín en los camerinos del estadio, generando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ambos compartieron una charla llena de camaradería, recordando los viejos tiempos y el espíritu que caracteriza a los grandes del deporte.

Durante la conversación, Sorín también evocó la figura de Diego Armando Maradona, con quien el “Mágico” compartió una profunda amistad. González, visiblemente emocionado, aseguró que el cariño entre ambos “siempre fue recíproco”, recordando los elogios que el propio Maradona le dedicó en vida. Cabe destacar que el astro argentino llegó a afirmar en varias ocasiones que el Mágico fue mejor jugador que él, una frase que ha quedado grabada en la memoria de los aficionados.

Considerado el mejor futbolista centroamericano de la historia, Jorge “El Mágico” González volvió a hacer sonreír a su gente, demostrando que su magia no se borra con el tiempo. Su presencia en el Clásico de Leyendas no solo fue un homenaje a su brillante carrera, sino también una celebración del talento y la pasión que representa para El Salvador y el fútbol mundial.