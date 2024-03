En medio de la algarabía por su cumpleaños número 66 y más anuncios en torno al evento “Una Noche Mágica”, donde la Selección de El Salvador se enfrentará a Cádiz tras la reinauguración del estadio que llevará su nombre, Jorge “Mágico” González hizo un alto a los homenajes para referirse a la situación actual del fútbol salvadoreño.

El mejor jugador cuscatleco de la historia manifestó estar “un poco dolido, un poco dañado, indignado por el tema de nuestro fútbol. Parece que no nos queremos dar cuenta, donde es lo que es, porque nos estamos yendo por la tangente. No queremos hablar lo que realmente puede ser que nos está afectando y no nos permite salir del mismo sitio“.

La fuerte denuncia del “Mágico” González

“Yo solo puedo quedar como el loco silbando en la loma y todo va a seguir igual. Parece ser que le queremos echar la culpa a que no hay dinero, pero no es por eso, porque dinero sí hay. Abreviando todo, en nuestro fútbol hay mucha codicia“, aseguró el mundialista con La Selecta en España 1982.

Además, fue aún más punzante al señalar que “ es bien difícil decirle a tres garrapatas que suelten lo que tienen agarrado . Me tiene indignado, porque yo amo a nuestro fútbol salvadoreño. Se lo debo casi todo al fútbol, después de Diosito (…). No nos atrevemos a ir a tocarle la puerta al gusanito de la manzana podrida, siempre nos vamos por el bypass“, sentenció.

¿Cuándo será la inauguración del Estadio “Mágico” González?

Según confirmó Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador), la reinauguración del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González será el jueves 30 de mayo. La ceremonia, a la cual los aficionados podrán asistir de forma gratuita, iniciará a las 19:00 horas y después se celebrará el amistoso entre El Salvádor y Cádiz.

“Va a ser una positivitez todo lo que vamos a vivir y primero Dios todo salga con normalidad. Yo siento ilusión, no puedo jugar por cuestión de la edad pero vamos a compartir con la noble afición que asista“, aseguró González.

