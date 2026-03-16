Luis Fernando Tena extendió su vínculo el pasado mes de diciembre con la Selección de Guatemala. El DT mexicano tiene contrato vigente hasta la finalización del proceso mundialista de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en 2030.

Sin embargo, esto no es un impedimento para que en Guatemala hablen de su reemplazante en un futuro. El técnico que gusta entre los chapines estuvo hasta hace pocos meses en la Liga Nacional y es muy seguido desde cerca en su nuevo trabajo.

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Amarini Villatoro es uno de los entrenadores que más gusta en Guatemala

Según expresó el periodista Javier del Cid Meyer en sus redes sociales, Amarini Villatoro es el indicado. “Sigue demostrando que es el mejor. Ahora somató al Saprissa de Medford. Después de Tena, ya sabemos quien“, escribió en su cuenta de Facebook.

El de Santo Domingo de Cobán tiene al Cartaginés en lo más alto de la competencia costarricense. Lidera el Clausura 2026 por encima de equipos como Saprissa y Alajuelense, a los cuales ya venció en su primer campeonato con el equipo brumoso.

El técnico guatemalteco viene de dirigir a Xelajú, donde fue campeón y logró grandes resultados a nivel internacional. Supo llegar a la final de la Copa Centroamericana 2025, donde cayó contra Alajuelense en la definición por penales.

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Uno de los puntos positivos de Villatoro es que ya sabe lo que es dirigir a la Selección de Guatemala. Antes de la llegada de Tena, estuvo dirgiendo a la Azul y Blanco entre 2019 y 2021. Fueron 23 partidos en los que ganó 14, empató 5 y perdió 4.

Datos claves

Luis Fernando Tena tiene contrato hasta 2030 con Guatemala.

tiene contrato hasta 2030 con Guatemala. Amarini Villatoro, querido por varios guatemaltecos, es líder de la Liga de Costa Rica con el Cartaginés .

. Ya dirigió 23 partidos con la Selección Nacional entre 2019 y 2021.