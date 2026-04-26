Yamil Bukele sale a la defensa del polémico nuevo logo la Fesfut

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dio a conocer este domingo su nueva imagen institucional, en el marco de su 91° aniversario, marcando así el inicio de una etapa enfocada en la modernización y el fortalecimiento del balompié nacional. Sin embargo, la presentación no estuvo exenta de polémica, ya que el diseño generó fuertes críticas entre los aficionados.

ver también Contra rivales mundialistas: Yamil Bukele hace anuncio que ilusiona a todos en El Salvador

El anuncio fue encabezado por el presidente Yamil Bukele, quien defendió el cambio como parte de un proceso integral que busca mejorar la estructura organizativa y la proyección del fútbol salvadoreño. La nueva identidad visual pretende reflejar una federación más ordenada, eficiente y alineada con los desafíos actuales.

Un cambio que divide opiniones

Durante su intervención, Bukele explicó el origen del rediseño y los pasos que se seguirán en este proceso en El Salvador: “Tal y como lo anunciamos, el concurso convocado por la FESFUT era para crear dos logos: uno institucional y otro deportivo. El primero es el que estamos presentando hoy”, señaló, destacando que el autor será premiado próximamente.

El dirigente también adelantó que el segundo diseño será revelado más adelante, acompañado de la nueva equipación oficial de las selecciones nacionales: “El segundo logo será presentado posteriormente, cuando lancemos la nueva equipación e indumentaria de nuestras selecciones nacionales”, explicó, generando expectativa sobre lo que viene.

A pesar de la intención de proyectar una imagen más moderna, el nuevo logo ha sido cuestionado por gran parte de la afición, que considera que pierde elementos tradicionales que identificaban al fútbol salvadoreño. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, evidenciando el impacto que genera cualquier cambio en símbolos históricos.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la controversia, la FESFUT mantiene su apuesta por una renovación institucional que acompañe el crecimiento deportivo. La idea es construir una base sólida que permita mejorar tanto la gestión administrativa como el rendimiento de las selecciones.

ver también “Es la realidad”: Yamil Bukele es claro con los cambios que quiere hacer en el futbol de El Salvador

En paralelo, la Selecta continúa con su preparación y viajará a San Antonio, Estados Unidos, donde disputará un amistoso ante The Dreams F.C. el próximo 28 de abril, en un proceso que busca combinar la renovación fuera del campo con resultados dentro de él.