El 23 de abril se cumplirán tres años desde la llegada de Hugo Pérez a la Selección Nacional de El Salvador. Luego de promediar un decepcionante 2022, marcado por el flojo papel en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, problemas administrativos en la FESFUT y actos de indisciplina por parte de algunos seleccionados, el estratega comenzará en enero el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Siento que hubo más cosas positivas que negativas. El aprendizaje que me ha dejado todo lo que hemos hecho con la Selección es enorme. Hay cosas que tarde o temprano se dificultan porque no las tenías planificadas y debes de ajustarlas en el camino. Eso te estorba (...) La otra lección que me dejó este año es que debemos mejorar para que nuestro jugador sea consciente que un pequeño detalle dentro o fuera del campo lo puede dañar", reflexionó Pérez días atrás en diálogo con El Güiri al Aire.

Desde el debut del salvadoreño con triunfo 7-0 ante Islas Vírgenes en mayo de 2021, las expectativas se acrecentaron luego de que La Selecta estableciera la mejor actuación de su historia en una Copa Oro mientras avanzaba en las eliminatorias. Pero una vez entró en la octagonal final, el rendimiento no fue el esperado y terminó penúltima. La única nota positiva llegó después, en el Grupo D de la Liga de Naciones, que marcará el inicio del nuevo ciclo del Hugo Pérez.

Desafíos de El Salvador para 2023

Liga de Naciones

El Salvador marcha líder en el Grupo D de la Liga A con 5 puntos, uno más que Estados Unidos y cuatro más que Granada. Por lo que se jugará el pleno el lunes 27 de marzo ante el USMNT, en su último partido. Los de Gregg Berhalter aún deben jugar contra Granada el martes 24 y, en caso de ganar, obligarán a La Selecta a hacer lo propio si quiere asegurar la cima y clasificar al final four. Ese, por el momento, es el objetivo central en el corto plazo.

Los amistosos, una cuenta pendiente

Pero para lograrlo, Pérez dejó en claro que necesitan fogueos. Y ya se lo pidió a la FESFUT en la planificación del año que envió. "El partido contra Estados Unidos es el más importante que tenemos para poder empezar el año. Si llegamos bien preparados en el aspecto físico y mental, creo que podemos hacer un buen papel", le dijo el DT a Diario El Salvador. En caso de que se concrete alguno (les han ofrecido una gira por Asia) y logren imponerse, habrán ganado el primero desde que el ex FAS llegó al banquillo.

Copa Oro y Eliminatorias

Los cuscatlecos ya abrocharon su boleto para la Copa Oro, que se jugará del 26 de junio al 16 de julio. Y el entrenador de El Salvador explicó cuál es su plan de cara a este certamen y las eliminatorias (aún no hay fecha definida para su inicio): hacer una limpia y bajar el promedio de la Selección. "Los que creo que tienen potencial para estar con nosotros, y vamos a tratar de que ya estén con la mayor, son Harold Osorio, Mayer Gil, Walter Pineda y Brayan Gil", adelantó Pérez.