La Selección de Fútbol de El Salvador, en el balance general, podría decirse que tuvo un año productivo. Luego de la renuncia de Carlos De los Cobos en abril, llegó Hugo Pérez para sustituirle. Lo que había por delante no era sencillo, ya que se avecinaban las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y también la Copa Oro. ¿El objetivo? armar un grupo capaz de competir para pasar por primera vez los cuartos de final de este último torneo y, por qué no, volver a una Copa del Mundo luego de casi cuatro décadas.

El viaje comenzó en la primera fase de las eliminatorias. Allí, antes del debut de Pérez con un triunfo 7-0 ante Islas Vírgenes, la Selecta había vencido 2-0 a Granada e igualado 1-1 con Montserrat. Luego siguió el gane 3-0 contra Antigua y Barbuda que metió a sus pupilos a la segunda ronda, en donde despacharon con un global de 6-0 a San Cristóbal y Nieves para acceder a la fase final por tercera vez luego de once años.

Tras dos amistosos ante Guatemala (0-0) y Qatar (0-1), llegó la Copa Oro. Y, para alegría de la fanaticada cuscatleca, la Selecta firmó la mejor participación de su historia en fase de grupos: derrotó 2-0 a Guatemala y a Trinidad y Tobago, asegurando el pase a cuartos de final pese a haber caído de manera injusta 0-1 ante México. En la fase eliminatoria, empero, volvieron a cruzarse con los pupilos de Félix Sánchez Bas, perdiendo 2-3.

Pero no hubo tiempo de lamentos. El Octagonal Final ya era una realidad. Y, a medida que se fue desarrollando, una no muy grata. No fue hasta la fecha 4 que firmaron su única victoria, un 1-0 a Panamá en el Cuscatlán. Antes, habían sacado dos 0-0 ante Estados Unidos y Honduras, y un 0-3 vs. Canadá. Salvo por el 1-1 con Jamaica, luego padecieron derrotas dolorosas frente a Costa Rica (1-2), México (0-2) y Panamá (1-2) que los dejaron antepenúltimos con 6 puntos.

Si algo puede destacarse es el buen scouting de Hugo Pérez. Un caso, en algún punto, similar al de Juan Vita en Nicaragua. Así como ha acercado a Alex Roldán, Enrico Hernández o Eriq Zavaleta a El Salvador al inicio de su ciclo, ahora lo hizo con Brayan Gil y podrían seguir Mitchell Mercado o Darrell Turcios. Algo que podría ser beneficioso para estas eliminatorias, aunque la clasificación se antoja difícil. Pero, sobre todo, la utilidad se avizora a futuro .

Finalmente, los cuscatlecos cerraron el 2021 con dos compromisos de carácter amistoso en diciembre. El primero fue un 1-1 ante Ecuador, seguido por la derrota in extremis 0-1 ante Chile. "He pedido jugar contra un equipo de Asia, si es posible. Ya sea Japón, Corea o China, porque son selecciones que tienen ciertas características a lo que nos va a dar Estados Unidos", manifestó Pérez, que ha insistido con los microciclos. Los norteamericanos serán su primer rival en la próxima ventana del Octagonal, seguidos por Canadá y Honduras.