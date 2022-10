El Apertura 2022 de la Liga Mayor de El Salvador ha llegado a su recta decisiva. Luego de una apasionante etapa regular, los cuatro mejores equipos de cada zona han accedido a los cuartos de final, camino al título de campeón. Águila vs. Atlético Marte; Jocoro vs. Isidro Metapán; Alianza vs. Platense y FAS vs. Dragón serán las llaves de esta ronda.

Previo a que se desarrolle esta última, una buena noticia ha tocado las puertas de esas entidades, así como también a la de las otras cuatro que quedaron en el camino: el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) les otorgará un aporte económico "de emergencia" a los 12 que se desempeñan en la máxima divisional cuscatleca.

Lo dicho responde a una petición que los presidentes de la docena de participantes habían elevado al organismo mencionado, en una reunión mantenida el lunes. "Me solicitaron un apoyo de emergencia por la situación que han atravesado en esta parte del torneo (...), lo más seguro es que le hagamos apoyo económico a los 12 clubes de la primera división", expresó Yamil Bukele en la Universidad de El Salvador.

Si bien no ha trascendido el monto que será destinado para cada institución, o la fecha en la cual será girado el dinero en cuestión, se dejó en claro que esta asistencia alcanzará no solo a los representantes de la categoría de élite masculina, sino también a los planteles femeninos que también se desempeñan en Primera.

Finalmente, el presidente del INDES dejó entrever que la intención es que esta medida sea excepcional y que se pueda alcanzar un modelo autosuficiente: "Nosotros podemos llegar hoy y hacer un aporte económico a los equipos, pero eso no quita el problema que pueda suceder pasado mañana (...). Van a volver a tener el problema si no hay un plan estratégico".