A pocos días de que se enfrenten en el clásico por la última jornada del Apertura 2022, las tensiones entre Alianza FC y CD FAS suman un nuevo episodio fuera del terreno de juego. El presidente del conjunto capitalino, Pedro Hernández, denunció una movida teñida de "falta de ética" por parte de AGM Sport Inc, empresa estadounidense dueña de los derechos administrativos de los Tigrillos.

"De parte de Alianza hay un respeto de no estar tocando jugadores que tienen contratos con otros equipos, a menos que sus contratos estén en los últimos seis meses de vigencia. Hoy por hoy, Alianza ha respetado eso. Eso es diferente a otros equipos que entendemos que es gente de FAS, en específico de AGM Sport, que sigue buscando a jugadores de Alianza que tienen contrato", le reveló Hernández a Diario El Salvador.

Además, alertó que irán más allá: "En su momento vamos a denunciar esto públicamente. Es una falta de respeto que estos contratistas se aprovechen de llevar a la Selección a Estados Unidos para tocar a nuestros jugadores. Consideramos que es una falta de ética de estos contratistas". Recordemos que AGM se encargó de organizar el amistoso que la Selecta disputó con Perú en Washington DC.

¿Cuáles futbolistas quiere llevarse FAS?

Según Pedro Hernández, los seleccionados que fueron contactados son Michell Mercado, Bryan Tamacas, Marvin Monterroza y Narciso Orellana. "Todos ellos tienen contrato, pero les están ofreciendo el cielo y la tierra por dejar a Alianza. Eso nos obligó a que algunos jugadores de Alianza no fueran titulares en el juego contra FAS en la primera vuelta", denunció, dejando entrever que esta práctica tiene antecedentes.

"Ya lo habíamos denunciado hace tres meses, pero vemos que la insistencia para llamar a nuestros jugadores no para. Eso lo que hace es desestabilizar al equipo. Reitero, lo de AGM Sport es antiético. Como Alianza vamos a interponer esa denuncia ante el comité regulador de la FESFUT. Son cosas que no se pueden dejar pasar. Un contratista no se puede valer del derecho de contratar a la Selección para hacer este tipo de ofrecimientos", concluyó.