En un partido vital para la clasificación a Qatar 2022, El Salvador venció a Panamá con un tanto de Enrico Dueñas y el delantero realizó un festejo muy particular.

A El Salvador no le pesó la presión de estar casi obligado a ganar para seguir con chances de clasificación y venció por 1-0 a Panamá, que venía invicta, en el Estadio Cuscatlán. La gran figura de la Selecta fue Enrico Dueñas, quien anotó su primer tanto con la camiseta cuscatleca y que terminó valiendo tres puntos vitales para escalar en la tabla de las Eliminatorias Concacaf.

Además de su gran definición, el atacante se destacó también por su festejo alocado de cara a una de las tribunas del campo. El futbolista del FC Eindhoven hizo gestos pidiendo silencio y llamó mucho la atención de todos los aficionados, pese a que estaban eufóricos por el primer tanto anotado de la selección en este octogonal.

¿A quién iba dirigido el festejo de Enrico?

Tras no estar presente en la Copa Oro y en los encuentros de agosto, Dueñas recibió centenares de críticas en las redes sociales. El delantero había dicho que prefería centrarse en la pretemporada con su equipo y eso no fue bien recibido por todos los salvadoreños que lo acusaron de no querer representar a la Selecta.

Hasta llegó a responderle a uno de ellos en su cuenta oficial de Twitter: "¿Y quién eres tú? Muchas gracias por tu opinión, solo que tu opinión no es muy relevante. Y no olvides animar cuando marque mi primer gol". Parece que la joven estrella cuscatleca cumplió, y con creces, su promesa y decidió dedicárselos a sus haters.

Luego del partido, Enrico calmó las aguas y lanzó un frase esperanzadora para los aficionados: “Muy feliz con mi primer gol, lo más importante es lo que se logró como equipo (para ganar)”, manifestó. Queremos ir a Qatar (el Mundial de 2022), estamos en el camino. Vamos a seguir dando el cien por ciento en cada partido”.