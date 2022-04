Joshua Pérez no fue tomado en cuenta por Hugo Pérez en los últimos partidos de El Salvador.

La Selección de El Salvador afrontó en los últimos meses la fase definitoria de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde se confirmó que no estaría en Qatar 2022 tras no conseguir los resultados esperados, en estas convocatorias destacó la ausencia del atacante Joshua Pérez quien al inicio había sido un habitual.

Hugo Pérez, que es el entrenador de La Selecta y tío del futbolista del Miami FC de Estados Unidos, no contó con el futbolista en los partidos en los que se buscó por lo menos estar en el repechaje. El jugador asistió al programa Pase Filtrado y dio su punto de vista sobre su ausencia en los juegos y en el que habló de su relación con el estratega.

“Tenemos dos opiniones diferentes, no hay nada malo. Apoyo con todo a la selección, no tengo nada contra ellos ni con el entrenador. Son diferentes opiniones, él (Hugo Pérez) piensa en una cosa y yo en otra. No tengo diferencias con él, son cosas del fútbol y es una decisión que hemos tomado”, dijo el atacante.

“Dan ganas de sentir eso (sobre quedarse fuera del Mundial) pero creo que con la fuerza que hemos tenido con el equipo en general apoyando a mis compañeros en selección que dan el 100% para cosechar puntos. Creo que vamos a estar bien para el próximo mundial”, fue parte de la opinión que dio Pérez sobre lo hecho en la eliminatoria.

Joshua Pérez sigue teniendo participación con su club en la USL de Estados unidos, pero con la Selección Nacional todavía continua al margen, se esperaba que pudiera tener participación en el próximo amistoso contra Guatemala pero no entró en la convocatoria.