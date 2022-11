Hugo Pérez, técnico de la Selección de El Salvador, ya tiene lista su planificación para el 2023, en el que espera prepararse para cerrar bien la Liga de Naciones y llegar bien a la Copa de Oro. Es por eso que ha hecho algunas peticiones a la Fesfut, las cuales espera que le cumplan para poder llegar en buen ritmo, además nuevamente dio su punto de vista acerca de los actos de indisciplina.

“He pedido dos partidos en enero. En marzo viene fecha FIFA, pedí un partido antes del juego ante Estados Unidos. Pedí una gira en Asia antes de Copa Oro y de allí volar directamente a Estados Unidos y tal vez tener un partido más de preparación antes de Copa Oro”, dijo a El Gráfico sobre sus solicitudes para trabajar el siguiente año.

Además, dio su punto de vista sobre los actos de indisciplina que se dieron en septiembre y que provocó varias sanciones dentro del plantel: “A veces me da tristeza que algunos jugadores tengan el concepto de no saber qué hacer y cómo comportarse. Para mí lo más importante es el conocimiento”.

“Para cambiar la imagen dentro de la selección, el que no quiera estar en un proceso de disciplina, ya no va a estar. Se va a hacer todo lo posible para formar un grupo que no cometa los mismos errores que antes. Al final, lo que quiero es clasificar al mundial. Yo no tengo control sobre lo que rodea a la selección, como la liga”, agregó.

Sobre su último resultado comentó: “Nicaragua, para bien, ha sorprendido en el sentido de su preparación, la manera en que se están organizando y la inversión que están haciendo con la selección. Es una selección que va a pelear y competir”.