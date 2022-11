Hugo Pérez, técnico de la Selección de El Salvador, rompió el silencio luego del nuevo episodio de indisciplina en la Selecta, en el que 12 jugadores fueron sancionados por violar el reglamento interno en la concentración del partido contra Perú que se disputó en Estados Unidos en la Fecha FIFA de septiembre.

"Espero que este grupo que tenemos y lo que nos han venido ellos entiendan lo que pasó con el problema de los jugadores que fueron indisciplinados, los que van a venir tienen que aprender porque no podemos seguir así", fueron las palabras que dijo Pérez con una evidente molestia con respecto a lo que pasó.

“Estoy molesto con ellos porque creo que he sido bastante paciente con muchos, he sido muy comprensible, pero hay un límite que no puedes pasar, en lo deportivo te puedo decir, la sanción ellos lo tienen que cumplir, yo he hablado con ciertos jugadores que estuvieron involucrados y quiero ser sincero, no sé si volverán a la selección, pero eso es de mi cuenta... puede ser que vuelvan o no", agregó.

Acerca de que sí los volverá a tomar en cuenta en un futuro comentó: "Estos jugadores que quedaron fuera algunos estaban contemplados para estar acá porque tienen el talento, son jugadores que le han dado mucho a la selección, pero pasa esto, hay que ver cómo hacemos para solventar el partido, pero es una gran oportunidad para los que no han estado".

Por último, habló de los nuevos jugadores que llegarán en el siguiente llamado: "Ellos tienen que aprender de esto porque ya no se puede hacer esto, esto es una vergüenza. El otro consejo que les di y ellos sabrán porque yo siempre digo si yo me equivoco tengo que venir delante de toda la gente y pedir disculpas, porque no hay excusas, ningún jugador tiene excusas para comportarse de una manera incorrecta cuando viaja".

La Comisión Disciplinaria de la Fesfut dio a conocer que Darwin Cerén, Nelson Bonilla, Alex Larín, Joaquin Rivas, Enrico Dueñas, Nelson Blanco, Narciso Orellana, Michell Mercado, Cristian Gil, Ronald Rodríguez, Bryan Tamacas y Kevin Menjívar, fueron los involucrados y se les dio a conocer sus respectivas sanciones.