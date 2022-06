El Salvador estuvo a minutos de llevarse la victoria ante Estados Unidos en el encuentro de ayer. Los cuscatlecos estaban ganando 1-0 y la lluvia hacía parecer imposible que los norteamericanos igualen el marcador, pero a los 91 igualaron y provocaron la tristeza de Hugo Pérez y sus dirigidos.

El entrenador habló tras el empate y se mostró muy molesto consigo mismo por no haber podido sostener el resultado. Se marcó como el principal responsable y exhortó a los jugadores de esta igualdad que los complica pensando en la clasificación al Four Final de la Liga de Naciones.

"Fue un empate con sabor a derrota. No fue suficiente y al final fue culpa mía, soy el culpable de no ganar esta noche, pero a mis jugadores los felicito porque hicieron un trabajo estupendo después de ese desastre en Granada, no quería el empate, pero no me puedo quejar porque los jugadores compitieron como yo se los pedí", comenzó ante la prensa.

Y agregó: "Triste por el esfuerzo que hicimos por 88 o 90 minutos en una jugada nos hacen el gol, triste porque teníamos los tres puntos y nosotros necesitamos ganar un partido de estos para tener una mejor fundación cuando competimos y tenemos que aprender a ganar, pero nos quedamos cortos".

Para finalizar, Hugo Pérez concluyó: "Hoy los jugadores se dieron cuenta de que a pesar de todas las críticas en nuestro país salieron adelante, lucharon y le jugaron de tú a tú a Estados Unidos y eso más que todo me siento contento por ellos porque no me enojan las críticas, pero que vengan con fundamentos".